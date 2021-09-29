Массовые расстрелы в Бабьем Яру: проникновенные истории тех, кто выжил

Трагедия в Бабьем Яру, которая произошла 80 лет назад, не забудется никогда. Именно тогда, 29 сентября, оккупационные власти нацистской Германии расстреляли 33771 человека.

28 сентября 1941 года евреи получили открытки с призывом на следующий день собраться на Лукьяновской площади. 29 сентября людей начали отводить на улицу Мельникова (ныне Ильенко) и Дорогожицкую в ​​Бабий Яр. Среди людей, которых ввели на расстрел была и Дина Проничева - актриса кукольного театра. Она стала одной из немногих взрослых, кто выжил при расстрелах в Бабьем Яру.

История Дины Проничевой

"Нас выстроили на очень маленьком песчаном выступлении. Я закрыла глаза, сжала кулаки и напрягла все мышцы и бросилась вниз. К выстрелу. Мне показалось что я летела целую вечность. Я упала на трупы удачно - не расстреляли" - говорила Дина Проничева на киевском процессе в 1946 году.

Немцы ходили и смотрели, кто еще живой. Если видели это - добивали. Один из нацистов увидел, что у Дины нет крови на одежде. Он стал на нее одной ногой на грудь, другой - на руку. Она выдержала и промолчала.

"Сразу начали засыпать землей. Но я двигаться боялась. Казалось, мне осталось набрать еще несколько вдохов и задохнуться. И я решила - пусть лучше расстреляют, чем я чувствую, что буду живьем похоронена. Я собралась с последними силами и выбралась из-под земли", - вспоминала Проничева.

Дина Проничева в послевоенные годы (фото: личный архив Владимира Проничева)

Елена Кныш

Женщина 1914 года рождения вспоминает события того дня. Ее показания сохранились в сети. На расстрел ее вели с четырехлетней дочкой, так как она еврейка.

"Когда меня в числе других завели в овраг, я была внутри этой группы, нас остановили. У женщин вырывали из рук младенцев и отбрасывали в сторону, как дрова, где их расстреливали из автоматов и пулеметов. Благодаря тому, что я была в середине группы, и были сумерки, я, не дожидаясь того, когда начнут расстрел, упала на землю, положила под себя ребенка",- вспоминает Елена.

К счастью, Елена осталась жива со своим ребенком. Потом они еще голодные и в кровяной одежде долго прятались в разных местах.

"В это время я услышала шум пулемета, и люди попадали мертвыми на меня, обливаясь кровью. В таком положении я пролежала часа два, пока все стихло, я осталась жива и сохранила жизнь ребенку. И когда уже совсем стемнело, я осторожно встала и убедившись, что поблизости никого из охраны не было, взяла ребенка и по трупам стала пробираться куда в укрытие с целью спасения", - вспоминает уцелевшая женщина.

Бабий Яр (фото: Johannes Hahle)

Сергей Таужнянский

Сергей чудом спасся от смерти, хотя его мать расстреляли в Бабьем Яру за то, что она еврейка. Он вспоминает, как немцы их гнали группами к месту смерти, но ему посчастливилось убежать.

"Когда люди проходили по коридору и уже на самой площадке их жестоко били палками. У нас с матерью ничего ценного не было, и я только сбросил с себя рюкзак с бельем и сухарями. Куда свой рюкзак дела мать, я не знаю, поскольку мы неоднократно теряли друг друга в той суеты. Впереди слышались автоматные очереди, крики детей, подростков, взрослых. Кто не хотел идти к месту казни или в истерике молил о пощаде, того фашисты били или травили собаками. Уже уходя в сторону оврага, мать успела крикнуть: "Сережа, беги", - а сама в толпе медленно пошла вниз к оврагу, в котором гитлеровцы расправлялись с мирными, ни в чем не повинными советскими гражданами", - вспоминает мужчина.

Юрий Фукса

От смерти в 1941 года Юрия спасла соседка. Когда немцы пришли забирать его маму и сестру, пятилетнего мальчика прятали в соседней квартире под кроватью. Ему было всего 5 лет. Бабушку и дедушку Юрия несколькими месяцами до этого расстреляли вместе с другими евреями Киева в Бабьем Яру.

Напомним, самой молодой жертве трагедии было всего три дня: ребенок родился 26 сентября, а уже 29 сентября его убили. Самой старшей жертве, покоящейся на дне урочища, было 103 года.