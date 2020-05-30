Массовое убийство под Житомиром: раскрыты неожиданные подробности о стрелке

Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве, боялись все. Местные только и желали, чтобы его забрали за решетку. Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области, как оказалось, уже отбывал наказание за совершение преступления.

Правонарушитель всегда любил выпить, после чего вел себя достаточно агрессивно. Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года рождения, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок - порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления", - рассказал Геращенко.

Захаренко заявил, что убить людей пришлось, поскольку нужно было обороняться. Однако в данную версию мало кто верит, на умышленность его действий указывает то, что трое из погибших были застрелены спящими.

"Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза", - подчеркнул замминистра.

К слову, если он будет признан невменяемым после прохождения судебно-психиатрической экспертизы, то после суда его направят в специализированную психиатрическую лечебницу. В ином случае мужчине грозит лишение свободы.

Также замминистра внутренних дел напомнил, что убийство двух и больше человек предусматривает возможность пожизненного заключения. Такая мера наказания кажется максимально правильной.

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