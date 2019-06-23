Массовое побоище на выпускном: под Херсоном подрались школьники и родители

Школьный выпускной вечер закончился настоящим побоищем - инцидент произошел под Херсоном в кафе на трассе между Таврийском и Малокаховкой. Во дворе заведения схлестнулись в яросной схватке родители и сами вчерашние ученики, передает местное издание Кherson.net.

Закончился конфликт сломанным носом и разбитой головой у одного из пострадавших - 17-летнего выпускника, а его отец "отделался" ушибами и ссадинами. Всего же в мордобое принимали участие около 15 человек.

По факту происшествия было начато уголовное производство. Как проинформировали в Каховском отделе Нацполиции, драчунов уже опросили, следователи будут вызывать их по мере необходимости.

Начался конфликт из-за спора двух выпускников с парой других товарищей по школьной парте. Что именно они "не поделили" - неизвестно, все были довольно захмелевшие. Так, школьники Великолепетихского района в кафе гуляли с двух дня до двух ночи, и пили наравне со своими родителями.

После того, как четыре выпускника вызвали каждый себе подмогу, конфликт перешел на "другой уровень": на место приехала группа поддержки из Таврийска с одной стороны, а с другой вышли родители школьников. В итоге началось побоище, в котором участвовали полтора десятка человек.

К счастью, все остались живы, хотя некоторые драчуны получили травмы "на память" о выпускном.

Иллюстративное фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно в центре Киева на детской площадке девушки устроили массовую драку. Конфликт сняли на видео, после чего ролик попал в интернет, вызвав горячие споры пользователей сети.

Также мы писали о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.

Напомним, на днях в Чернигове произошел неприятный инцидент - школьнику-инвалиду учителя не разрешили выступить на выпускном вечере, поскольку это могло "испортить праздник".