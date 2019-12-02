Массовая драка в Киеве: группа молодых людей разгромила пиццерию (фото)

В воскресенье, 1 декабря, ночью группа молодых людей из 10 человек зашла в пиццерию MisterCat на Позняках и устроила там погром. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Изначально молодые люди начали конфликтовать с посетителями заведения, а потом и с работниками пицерии. После этого в пиццерии началась массовая драка.

Драка в Киеве: молодые люди устроили погром в пиццерии MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Но на этом инцидент не закончился. Молодчики также разнесли входные двери заведения с помощью автомобиля. О пострадавших и сумме нанесенного ущерба в данный момент ничего не известно.

Драка в Киеве: молодые люди устроили погром в пиццерии MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Очень классные сограждане и самая прекрасная полиция в мире. А потом еще спрашивают почему столько украинцев выезжают за границу…

Хорошее место! Всегда такое веселье;

Мне всегда нравится отдыхать в Мистер Кэт. Так выглядит будто это заказная акция, чтобы унизить репутацию этого заведения;

Может этот Мистер Кэт на месте бывшего кладбища построен? Другого объяснения, частым разборкам не нахожу…

А так можно было?

Пицца не понравилась что ли.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что на концерте популярного украинского певца Олега Винника не поделили места поклонницы артиста и устроили драку между собой. Они также таскали друг друга за волосы.