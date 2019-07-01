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Масштабный пожар в зоне ООС привел к детонации снарядов: подробности ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    01.07.2019 - 07:54
Масштабный пожар в зоне ООС привел к детонации снарядов: подробности ЧП (видео)
Пожар в районе ООС около сел Широкино и Бердянское (Фото: коллаж РБК-Украина)

Пожар на Приазовье в районе ООС мог быть диверсией

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил произошел масштабный пожар. Огнем была охвачена большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское в Донецкой области. К ЧП в воскресенье, 30 июня, привело возгорание сухой травы, однако военные подозревают диверсию, говорится в сообщении штаба ООС на страничке в Facebook.

Пожар вызвал еще большую опасность тем, что стали детонировать неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся со времени обстрелов города оккупантами. 

Как рассказал боец ВСУ с позывным "Сержант", на локализацию пожара ушло от 8 до 10 часов.

 

 Пожар вблизи сел Широкино и Бердянское (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог", - сказал он.

Сильный ветер и сухая растительность только способствовали увеличению масштабов пожара.

 

Пожар вблизи сел Широкино и Бердянское (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Как сообщил глава военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко, огонь приближался к домам и посевам в селе Бердянское. По его словам, огненная стихия угрожала также населенным пунктам вблизи Бердянского.

Прилипко добавил, что вариант диверсии как вероятная причина пожара не исключается.

 В зоне ООС произошел масштабный пожар (Видео: facebook.com/pressjfo.news)

Как сообщалось ранее, в Киеве 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего. 

Также мы писали о том, что недавно под Днепром загорелась электричка на ходу, чтобы спастись люди выпрыгивали из вагонов.

Напомним, на днях под Киевом в селе Петропаловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел масштабный пожар - загорелся огромный склад с секонд-хендом. Общая площадь возгорания – 2500 кв.м. В сеть попало впечатляющее видео пожара, снятое с высоты птичьего полета. 

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