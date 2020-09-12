Масштабный пожар под Николаевом: появилось видео, как спасали уникальный заповедник

Под Николаевом произошел пожар в заповеднике (фото: dsns.gov.ua)

Огонь помогали тушить неравнодушные местные жители

Под Николаевом произошел масштабный пожар на территории заповедника "Еланецкая степь", который является первым и пока что единственным степным заповедником в Правобережной Украине.

Борьба с огнем продолжалась со вчерашнего дня, и в субботу вечером пламя, которое охватило общую площадь в 8,5 га, удалось полностью потушить. Об этом 12 сентября передали в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Всего в ликвидации пожара были привлечены 11 единиц техники (5 от ГСЧС) и 34 человека (21 от ГСЧС). Местные жители также помогали спасателям и пришли со своими лопатами, а некоторые приехали на тракторах с плугами.

Дело в том, что сухая трава и сильный ветер только способствовали быстрому распространению огня.

В заповеднике "Еланецкая степь" произошел масштабный пожар (фото: dsns.gov.ua)

Сейчас выясняются все детали произошедшего и причины пожара. Есть подозрение, что это дело рук человека - могли умышленно жечь сухостой вблизи села Михайловка в Новоодесском районе, откуда и начался пожар.

Так, сначала огонь охватил 2 га на территории Михайловского природоохранного научно-исследовательского отделения естественного заповедника "Еланецкая степь", затем пожар разросся до 4 га, а потом и вовсе до 8 га.

Спасатели показали видео масштабного пожара и как тушили пламя в заповеднике.

Видео: Пожар в заповеднике "Еланецкая степь" тушили больше суток

Ранее сообщалось, что в начале сентября под Луганском вспыхнул масштабный пожар на открытой местности, и во время ликвидации погиб один военный. Огонь удалось потушить спустя 6 дней.

Напомним, что в мае в Житомирской области произошел большой пожар в заповеднике.