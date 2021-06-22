Масштабный оползень на курорте под Одессой: появилось видео спасательной операции

Под Одессой на курорте в Лебедевке произошел масштабный оползень на пляж, и на месте происшествия работают спасатели, военные и волонтеры, так как под завалами могут быть пострадавшие - в частности, свидетели говорят о семейной паре с ребенком, или одной женщине.

Инцидент случился 22 июня днем возле базы отдыха "Жемчужина", передали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Песок убирают люди вручную лопатами. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 40 человек.

Площадь оползня составила 150 квадратных метров, а высота обвала почвы - 15 метров.

На курорте под Одессой на пляж сошел оползень (фото: od.dsns.gov.ua)

Сообщается, что на месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Действительно ли есть пострадавшие - точных данных пока нет.

Спасательные работы на месте оползня на курорте в Лебедевке (фото: od.dsns.gov.ua)

По предварительной информации, песок мог засыпать девушку, которую видели на этом пляже незадолго до ЧП. Другие очевидцы происшествия говорят, что оползень завалил семейную пару с ребенком.

Как передали в Telegram-канале "Бессарабия inform", администрация базы отдыха сейчас разыскивает всех своих постояльцев.

Также в сети появилось видео спасательной операции.

Видео: под Одессой на курорте на пляж сошел оползень