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Масштабное ДТП под Киевом из-за сильной гололедицы: появилось видео

Автор: Людмила Жукова

В Киевской области на улице Балукова, между Тарасовкой и Крюковщиной произошла масштабная авария. Сразу шесть автомобилей попали в ДТП. Есть пострадавшие, которых уже госпитализировали медики.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

На данный момент на этом участке дороги перекрыто движение в двух направлениях, объехать пока совершенно невозможно.

Причиной столновения шести автомобилей стал жуткий гололед на дороге. Пассажиры общественного транспорта вынуждены идти пешком и искать, чем добираться дальше.

Сейчас на месте работает патрульная полиция.

"Движение полностью заблокировано, люди идут пешком пересаживаться с одной маршрутки в другую через весь автомобильный завал. На дороге сильный гололед", - сказано в сообщении.

Масштабное ДТП под Киевом случилось из-за гололеда

Как мы сообщали ранее, в Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие.

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