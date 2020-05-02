Без масок и перчаток: как Дания быстро справилась с COVID-19 и вышла из карантина

Коронавирус в Украине и мире поразил более 3 миллионов людей, и пандемия привела к карантину во многих странах. Однако некоторые из них уже начали снимать карантинные ограничения и возвращаться к обычной жизни. Дания стала первой страной Европы, которая начала открывать детские сады и школы. Также на прошлой неделе в Копенгагене свои двери для клиентов открыли парикмахерские и салоны красоты. Карантин ослабевает, а люди постепенно возвращаются к работе и обычной жизни. Украинки, которые живут в Дании, рассказали в программе "Ранок з Україною", какие запреты там до сих пор существуют и как стране удалось победить коронавирус.

С первого же дня карантин в Дании был не слишком и строгим. Людей в масках и перчатках – надо поискать. Самоизоляция – тоже формальность. Жителей по возможности обязали работать из дома. Больше всего пострадали работники ресторанного бизнеса – их попросили закрыться в обязательном порядке.

"В Дании нет такого жесткого карантина, людям можно выходить на улицу, можно собираться в группы не более 10 человек. То есть я не вижу абсолютно никаких изменений, просто может, меньше машин, меньше транспорта. Ездят полицейские автомобили и проверяют, закрыты ли учреждения, например, рестораны или парикмахерские. За это штрафы более 1000 евро", – рассказала жительница Дании Юлия Гусева.

Конечно, датские власти просят людей чаще мыть руки и дезинфицировать. А еще в стране объявили борьбу с наличными. Ведь вирус очень быстро распространяется из-за денег. Все эти заранее принятые меры – таки сработали. По сравнению с другими скандинавскими странами, Дания держит эпидемию под контролем.

"Моя знакомая работает медсестрой, поэтому это достоверная информация, что больницы не переполнены и, в принципе, сейчас там больных даже меньше, чем раньше", – комментирует Юлия.

Именно поэтому с середины апреля Дания начала постепенно выходить из карантина. Занятия сегодня возобновляются в 54-х муниципалитетах страны и примерно в 35% школ Копенгагена. Конечно, работать учреждения будут в карантинном режиме. К тому же наконец открылись парикмахерские, стоматологические клиники и кафе.

"Сами датчане по этому поводу вели дискуссию, но садики здесь находятся во дворе – им поставили такие уличные палатки, поэтому в помещении дети не остаются. На днях я увидела, что моя любимая кофейня открыта, очень обрадовалась тому кофе, тем людям! Можно наконец взять кофе и прогуляться – находится в самом заведении, сидеть – нельзя, но взять и пойти прогуляться – пожалуйста", – рассказала жительница Дании Валерия Любах.

А вот прогнозы по восстановлению авиасообщения – пока неутешительны.

"Говорят, что границы будут закрыты до конца лета, но как будет дальше – неизвестно", – комментирует Валерия.

И в таких трудных условиях местные оптимизма не теряют. У большинства появились новые хобби – люди работают в садах, убирают мусор в парках, занимаются рукоделием и просто наслаждаются прогулками с вкусным кофе. Ведь жизнь продолжается, и ее качество зависит от нас самих.

В Дании коронавирус был зафиксирован в начале марта и пик пандемии страна прошла 7 апреля. Всего с начала пандемии в Дании заразилось около 9 тысяч человек, на данный момент уже более 6 тысяч выздоровели, 434 человека погибли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Словакии зарегистрирована самая низкая смертность от коронавируса.