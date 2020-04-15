Эти маски точно защитят вас от коронавируса: ответ врача

Врач-педиатр Наталья Кундина рассказала об эффективности различных видов защитных масок от коронавируса. Так, по словам эксперта, любая маска может уберечь от инфекций, правда, надо знать, какой у нее срок действия и как правильно использовать тот или иной вид маски.

"Маска - это элемент защиты от вирусных инфекций. Они есть очень разных видов: медицинские, респираторные, с клапаном или без. А кто-то ходит в такой веселой маске, которую пошил сам, или прикупил где-то в "хенд мейд" магазинах. Все они эффективны, но надо понимать, что каждая маска имеет свой срок - сколько она будет служить защитой", - рассказала врач в эфире канала "Украина".

Представительница Минздрава отметила, что наибольший срок действия имеет респираторная маска, но и у этого вида защиты есть свои нюансы.

"Респираторные маски можно носить до 8 часов. Это очень хорошие маски, но, если человек болен и одевает такую респираторную маску, то она является источником инфекций для тех, кто находится снаружи. Поскольку через клапан инфекция выделяется наружу. Это маски для медицинских работников и их нужно одевать здоровым людям, а не больным", - говорит Кундина.

Если же не удалось приобрести нужное количество защитных аксессуаров, можно сделать маски самостоятельно. Специалист уверена: такой вид защиты ничем не отличается от тех, которые можно приобрести в аптеке.

"Маска, которую вы сделали своими руками, более плотная, поэтому ее можно носить 4 часа. После чего нужно ее положить в пакетик, принести домой и очень хорошо постирать, так, чтобы температура была 60-90 градусов. Высушить и затем можно еще раз одеть на себя", - отметила врач.

Что касается медицинских масок, то они рассчитаны на значительно меньшее количество часов в реализации.

"Медицинская или хирургическая маска рассчитана на 2-4 часа. Она состоит из 4 слоев. Первый слой - это тот, который защищает от попадания капель на лицо. Внутренний слой - это тот, который не дает выхода воздуха, влажного воздуха, которым мы дышим. А между ними есть еще слой, который выполняет роль фильтра", - рассказала Кундина.

Кроме того, врач подчеркнула, что маска будет эффективной и сможет спасти от инфекционного заражения лишь в том случае, когда вы будете правильно ее надевать и снимать.

"Маска очень простая и сложная одновременно. Надо знать, как ее правильно надеть. Во-первых, надо определить, какая сторона является внешней, а какая - внутренней. На масках есть такая пометка, которую ставит производитель, она помогает нам определиться, что это внешний слой. Кроме того, сверху есть клапан - полосочка, которая позволяет закрепить очень плотно маску на лице. Перед тем, как надеть маску, надо помыть руки. Это очень важно! А потом обработать антисептиком. Маску нужно брать за ушки и надевать, прижимая к носу - делаете зажим. Чтобы снять маску, тоже надо взять ее за ушки и закрыть внешней стороной внутрь. После чего эту масочку нужно положить в пакет", - подытожила она.

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