Маски носить нужно: эксперт рассказал об эффективности защиты от коронавируса

Кому нужно носить маски во время эпидемии коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Украинский ученый назвал все категории граждан, которым нужны маски для защиты от коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и миру, и специалисты считают ношения масок одним из самых надежных средств от заражения. Споры об эффективности масок продолжаются с момента начала пандемии и медики считают, что носить их в первую очередь нужно больным людям, а также тем, кто с ними постоянно контактирует.

Во время пандемии обычные марлевые маски абсолютно не эффективны и подходить к использованию масок нужно со здравым смыслом. Такое мнение высказал известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко в интервью для издания OBOZREVATEL.

"По поводу применения масок мы пользуемся рекомендациями ВОЗ. Они говорят, что людям, которые не имеют признаков заболевания, не чувствуют себя заболевшими, можно ходить без маски. Самодельные марлевые маски не защищают от попадания вируса. Но нужно подходить к ношению масок со здравым смыслом", - отметил ученый.

Он добавил, что обычные медицинские или марлевые маски помогают только для тех, кто кашляет или чихает, хотя в принципе они малоэффективны.

"Она все-таки предохраняет от выброса на большую дистанцию капель слюны, которые несут с собой вирус. Такая маска не позволяет трогать свое лицо руками, ведь вирус попадает в человека через глаза, нос и рот", - уточнил Комиссаров и добавил, что маску обязательно нужно носить тем, у кого есть признаки заболевания.

"Причем им нужно носить качественную маску. Также нужно носить маску тем, кто с ними контактирует. Если есть больной в семье, то лучше его изолировать в отдельной комнате, чтобы за ним ухаживал только один человек, насколько это возможно. А все люди, которые находятся в квартире, тоже должны носить маски", - рассказал ученый и перечислил другие группы людей, которым маска во время пандемии также обязательна:

Продавцы, которые работают с большим количеством людей

Фармацевты в аптеках

Водители общественного транспорта

Полицейские

Обязательно – медработники, которые контактируют с зараженными и заболевшими.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики показали, как коронавирус может проникать под медицинскую маску.