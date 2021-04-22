Маски от коронавируса "убивают" кожу: как ее спасти от раздражений

Красные пятна, прыщи, раздражение и зуд – именно такие симптомы появляются у многих людей после ношения маски даже в течение нескольких часов в день. В Европе это явление уже имеет название – маскне.

Что происходит с кожей

Дерматологи отмечают, что после введения обязательных масок в связи с пандемией, пациентов с проблемами кожи существенно увеличилось. Самые частые проблемы – это прыщи и раздражение в области ношения маски.

Медики объясняют, что это вызвано трением маски об кожу и в дерматологии называется "механическими" угрями. Воздух, который человек выдыхает в маске, создает влажную среду, а она становится благоприятным местом для роста бактерий. Раздражение могут усилить и сопутствующие заболевания, такие как нейродермит или купероз.

Как предотвратить проблемы с кожей

Маски нужно менять часто и каждые несколько часов делать перерывы на 10-15 минут, чтобы кожа "подышала". Это правило особенно касается тех, кому приходится проводить в масках большую часть своего дня.

Если без маски обойтись никак нельзя, то нужно нанести небольшое количество цинковой пасты или вазелина на те места, где маска непосредственно раздражает кожу. Они создадут пленку на коже и будут защищать от раздражения вследствие влажности или трения.

Откажитесь полностью от пилингов и других видов кремов с агрессивным отшелушиванием, так как они создают микротрещины на коже и способствуют появлению воспаления и прыщей. Используйте увлажняющий крем с ниацинамидом, зеленым чаем, гиалуроновой кислотой или церамидами. Они помогут улучшить барьерную функцию кожи и ускорят заживление кожи.