Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото "залізної людини"

Машиніст залізничного водопостачання Андрій Сьомак провів місяць на роботі. Він не залишав робоче місце 31 день.
Про героїчного співробітника розповіло "Суспільне. Харків".
Насосна станція, на якій працює залізничник, постачала воду до локомотивного та вагонного депо, а також евакуаційних поїздів. Андрій перебував на зміні, незважаючи на обстріли Харкова та вибухи, які виводили з ладу обладнання.
1 березня Андрій Сьомак заступив на зміну на насосній станції, яка забезпечує водою підрозділи залізниці у Харкові. Він йшов на роботу пішки під звуки вибухів і не знав, що пробуде там 31 добу.
Щодня українець дзвонив дружині, щоб дізнатися, чи у безпеці сім'я. А ще розпитував про кактуси. До речі, на роботі у нього всі підвіконня також заставлені рослинами.
"Якщо сказати, що зовсім не було страшно, то, мабуть, скажу неправду. вагони були повністю забиті", - каже машиніст.
Він розповів, що протягом місяця майже не спав, лягав на лавці біля насосів, щоб просто полежати.
1 квітня 2022 року Андрій нарешті закінчив свою зміну, і тепер знову працює за графіком. Цього грудня він планує йти у відпустку, а наступний мріє про поїздку на море.
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