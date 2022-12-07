UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото "залізної людини"

Фото: Залізничник із Харкова працював місяць без вихідних (suspilne.media)
Автор: Людмила Жукова

Машиніст залізничного водопостачання Андрій Сьомак провів місяць на роботі. Він не залишав робоче місце 31 день.

Про героїчного співробітника розповіло "Суспільне. Харків".

Історія машиніста з Харкова

Насосна станція, на якій працює залізничник, постачала воду до локомотивного та вагонного депо, а також евакуаційних поїздів. Андрій перебував на зміні, незважаючи на обстріли Харкова та вибухи, які виводили з ладу обладнання.

1 березня Андрій Сьомак заступив на зміну на насосній станції, яка забезпечує водою підрозділи залізниці у Харкові. Він йшов на роботу пішки під звуки вибухів і не знав, що пробуде там 31 добу.

Андрій Сьомак пробув на зміні 31 добу та майже не спав (фото: suspilne.media)

Щодня українець дзвонив дружині, щоб дізнатися, чи у безпеці сім'я. А ще розпитував про кактуси. До речі, на роботі у нього всі підвіконня також заставлені рослинами.

Андрій дуже любить кімнатні рослини (фото: suspilne.media)

"Якщо сказати, що зовсім не було страшно, то, мабуть, скажу неправду. вагони були повністю забиті", - каже машиніст.

Він розповів, що протягом місяця майже не спав, лягав на лавці біля насосів, щоб просто полежати.

1 квітня 2022 року Андрій нарешті закінчив свою зміну, і тепер знову працює за графіком. Цього грудня він планує йти у відпустку, а наступний мріє про поїздку на море.

Читайте також, 10 фактів про українську армію, яких ви достеменно не знали.

Раніше ми розповідали історію волонтера, який зі словами: "Чи вчать тут вбивати ру*ню?" став військовим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця