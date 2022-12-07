Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото "залізної людини"
Машиніст залізничного водопостачання Андрій Сьомак провів місяць на роботі. Він не залишав робоче місце 31 день.
Про героїчного співробітника розповіло "Суспільне. Харків".
Історія машиніста з Харкова
Насосна станція, на якій працює залізничник, постачала воду до локомотивного та вагонного депо, а також евакуаційних поїздів. Андрій перебував на зміні, незважаючи на обстріли Харкова та вибухи, які виводили з ладу обладнання.
1 березня Андрій Сьомак заступив на зміну на насосній станції, яка забезпечує водою підрозділи залізниці у Харкові. Він йшов на роботу пішки під звуки вибухів і не знав, що пробуде там 31 добу.
Андрій Сьомак пробув на зміні 31 добу та майже не спав (фото: suspilne.media)
Щодня українець дзвонив дружині, щоб дізнатися, чи у безпеці сім'я. А ще розпитував про кактуси. До речі, на роботі у нього всі підвіконня також заставлені рослинами.
Андрій дуже любить кімнатні рослини (фото: suspilne.media)
"Якщо сказати, що зовсім не було страшно, то, мабуть, скажу неправду. вагони були повністю забиті", - каже машиніст.
Він розповів, що протягом місяця майже не спав, лягав на лавці біля насосів, щоб просто полежати.
1 квітня 2022 року Андрій нарешті закінчив свою зміну, і тепер знову працює за графіком. Цього грудня він планує йти у відпустку, а наступний мріє про поїздку на море.
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