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Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото "залізної людини"

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Харків, Середа 07 грудня 2022 09:42
Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото "залізної людини" Фото: Залізничник із Харкова працював місяць без вихідних (suspilne.media)
Автор: Людмила Жукова

Машиніст залізничного водопостачання Андрій Сьомак провів місяць на роботі. Він не залишав робоче місце 31 день.

Про героїчного співробітника розповіло "Суспільне. Харків".

Історія машиніста з Харкова

Насосна станція, на якій працює залізничник, постачала воду до локомотивного та вагонного депо, а також евакуаційних поїздів. Андрій перебував на зміні, незважаючи на обстріли Харкова та вибухи, які виводили з ладу обладнання.

1 березня Андрій Сьомак заступив на зміну на насосній станції, яка забезпечує водою підрозділи залізниці у Харкові. Він йшов на роботу пішки під звуки вибухів і не знав, що пробуде там 31 добу.

Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото &quot;залізної людини&quot;Андрій Сьомак пробув на зміні 31 добу та майже не спав (фото: suspilne.media)

Щодня українець дзвонив дружині, щоб дізнатися, чи у безпеці сім'я. А ще розпитував про кактуси. До речі, на роботі у нього всі підвіконня також заставлені рослинами.

Машиніст із Харкова відпрацював на вахті 31 зміну без вихідних: історія та фото &quot;залізної людини&quot;Андрій дуже любить кімнатні рослини (фото: suspilne.media)

"Якщо сказати, що зовсім не було страшно, то, мабуть, скажу неправду. вагони були повністю забиті", - каже машиніст.

Він розповів, що протягом місяця майже не спав, лягав на лавці біля насосів, щоб просто полежати.

1 квітня 2022 року Андрій нарешті закінчив свою зміну, і тепер знову працює за графіком. Цього грудня він планує йти у відпустку, а наступний мріє про поїздку на море.

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