MARUV выступила на росТВ и "порвала" сеть: грудь обвиснет - пойду в науку

MARUV (Анна Корсун) в России приняла участие в телешоу "Вечерний Ургант" и вызвала неоднозначную реакцию в сети от своих поклонников.

Скандальная украинская певица в эфире российского "Первого канала" раскрыла детали своего знакомства с мужем в стриптиз-клубе, рассказала о своих лекциях в харьковских школах и подарила ведущему латексные трусики. Артистка призналась, что они уже ношеные, но стираные.

28-летняя MARUV также отметила, что после карьеры певицы может заняться наукой - девушка училась в физико-математическом лицее и Харьковском политехническом университете, имеет высшее образование по специальности "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности".

"Я бы исследовала ионосферу Земли, могла бы работать на подводной лодке, и вообще везде, где работа связана с радиолокацией. Может, даже в космосе. Возможно, я еще буду работать по специальности. Когда я постарею, стану некрасивой, уже грудь обвиснет - пойду в науку", - поделилась мыслями артистка.

Анна уточнила, что заняться творчеством решила после того, как на первом курсе посетила концерт и влюбилась в музыку.

Недавно MARUV ездила в родную школу в Харькове, где рассказывала ученикам старших классов, как монетизировать свое хобби.

"Ну вот, к примеру - если вы любите колупаться в носу, и это ваше хобби, вы можете это шикарно снимать на камеру, выкладывать в YouTube, получать монетизацию, собирать миллионы просмотров и с этого зарабатывать", - объяснила она.

Эпатажная MARUV, которая пришла на шоу в откровенном наряде без юбки, также раскрыла, как на последнем курсе университета пошла работать в стриптиз-клуб певицей. Там же она встретила своего будущего супруга.

"С мужем мы познакомились в стриптиз-клубе. Там работал общий друг. Он сказал: "Ну что ты все одна да одна. У меня есть дружочек-пирожочек, зовут его Саша - баскетболист, высокий, классный. Вы будете отличной парочкой", - рассказала она.

Также Анна раскрыла свое любимое занятие: ничего не делать, сидеть перед телевизором на диване вместе с собакой и смотреть сериалы под "семки и пивко".

Видео: MARUV на телешоу "Вечерний Ургант" рассказала о будущей карьере в науке и подарила ведущему латексные трусики

В сети бурно отреагировали на участие MARUV в российском телешоу, и комментарии у фанов артистки полярные. Многие восхищаются, как певица легко, свободно и интересно рассказывает о себе и хвалят девушку за чувство юмора. Другие же возмущаются, что украинка снимается на российском телевидении, да еще в довольно смелом наряде, который назвали просто вульгарным.

Какая она классная и простая

Простая, как угол дома. Поколупалась в носу, погрызла семок с пивком за сериалом

Какая прелесть, на Евровидение не поехала (патриотка), а на диван - пожалуйста... Лицемерная БДСМщица.

Какой стыд, на тв и практически голая. Ну, позорьте и дальше Украину

Хорошо что Ургант не задал very uncomfortable question

Физик-электронщик, которого мы заслужили

Обворожительная гопница

Прикольная и искренняя!

Подводная лодка в степях Украины!

Ранее сообщалось, что весной MARUV застряла в России из-за карантина и жестко раскритиковала украинское посольство, спровоцировав скандал.

Также недавно в сети MARUV полностью обнажила грудь и шокировала фанов.