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MARUV сделала откровенное заявление о рождении ребенка: "вещь очень непредсказуемая"

Автор: Роман Мирончук

MARUV рассказала, планирует ли рождение ребенка. Популярная украинская певица призналась, что с супругом Александром, который является ее продюсером, уже думают о будущем пополнении.

Об этом артистка заявила в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Певица отметила, что планировать что-то в таком вопросе очень трудно.

"Ты можешь себе напланировать, а твой организм совсем по-другому подумает и скажет: "Нет, ты забеременеешь через год, через два или сейчас". Поэтому это такая вещь очень непредсказуемая", - считает MARUV.

Она также призналась, что сильно скучает по бабушке, которая живет в Днепропетровской области. Певица не видела ее больше года. Причина простая, занятость артистки.

"Бабушке постоянно соседи показывают все мои клипы, концерты. Она очень мной гордится, меня очень любит, и я ее очень сильно люблю", - сказала Анна Корсун.

По ее словам, бабушка очень много сделала для того, чтобы внучка стала артисткой. Она водила будущую звезду в музыкальную школу, и давала деньги на танцы. Кроме того, покупала необходимые инструменты и вещи.

Напомним, MARUV жестко раскритиковали за новое видео, которое некоторым пользователям сети показалось слишком вульгарным.

Ранее полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке.

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