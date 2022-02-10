MARUV с матами "наехала" на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ

Эпатажная украинская певица MARUV, которая нередко дает концерты в РФ, объяснила, почему она и ее коллеги выступают в стране-агрессоре.
Своими мыслями она поделилась в Instagram-stories.
По мнению Анны Корсун (настоящее имя звезды), на родине "сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита".
Звезда рассказала, что музыканты хотят обеспечить себе достойный доход, который получить в Украине сложно из-за плохо развитой структуры.
Также MARUV намекнула на "кумовство" в шоу-бизнесе и заявила, что в Украине якобы нет необходимых ресурсов для развития артиста.
MARUV рассказала, почему украинские звезды ездят выступать в РФ (скрин Instagram-stories)
"В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупнейших стриминговых сервисов. Не очень обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход из плодов своей интеллектуальной собственности. Ну, и потому что шоу-бизнес – это все-таки прежде всего бизнес, а не кум, брат, подруга, сват", – ответила звезда.
К тому же певица анонсировала концерт в Москве 8 марта, на котором презентует новую программу и песню.
Добавим, что в 2021 году певица выпустила совместный трек с российским певцом Филиппом Киркоровым. Также сама певица часто посещает различные проекты на российских телеканалах.
Недавно мы писали, что MARUV уходит со сцены и назвала причину.
Также мы писали, что MARUV впервые рассказала о том, как российские мошенники украли у нее 60 тысяч евро.