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MARUV с матами "наехала" на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 14:55
MARUV с матами "наехала" на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ Эпатажная украинская певица MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Автор: Татьяна Самарук

Эпатажная украинская певица MARUV, которая нередко дает концерты в РФ, объяснила, почему она и ее коллеги выступают в стране-агрессоре.

Своими мыслями она поделилась в Instagram-stories.

По мнению Анны Корсун (настоящее имя звезды), на родине "сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита".

Звезда рассказала, что музыканты хотят обеспечить себе достойный доход, который получить в Украине сложно из-за плохо развитой структуры.

Также MARUV намекнула на "кумовство" в шоу-бизнесе и заявила, что в Украине якобы нет необходимых ресурсов для развития артиста.

MARUV с матами &quot;наехала&quot; на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ

MARUV рассказала, почему украинские звезды ездят выступать в РФ (скрин Instagram-stories)

"В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупнейших стриминговых сервисов. Не очень обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход из плодов своей интеллектуальной собственности. Ну, и потому что шоу-бизнес – это все-таки прежде всего бизнес, а не кум, брат, подруга, сват", – ответила звезда.

К тому же певица анонсировала концерт в Москве 8 марта, на котором презентует новую программу и песню.

Добавим, что в 2021 году певица выпустила совместный трек с российским певцом Филиппом Киркоровым. Также сама певица часто посещает различные проекты на российских телеканалах.

MARUV с матами &quot;наехала&quot; на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФЭпатажная украинская певица MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Недавно мы писали, что MARUV уходит со сцены и назвала причину.

Также мы писали, что MARUV впервые рассказала о том, как российские мошенники украли у нее 60 тысяч евро.

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