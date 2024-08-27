Марс та ретроград Меркурія зруйнують всі плани. Астролог назвала небезпечний колір 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, варто врахувати вплив не тільки Меркурія, який досі перебуває в ретрограді. Також не забувайте про войовничий Марс.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей вівторок та розповіла, який колір принесе невдачі.
Не забувайте про ретроградний Меркурій. Він в досі може зруйнувати наші плани.
"Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення", - попередила астролог.
"Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Цей день принесе стресовий період. Він буде жорстким, потребуватиме великої внутрішньої дисципліни та самовідданості", - додала вона.
Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях, також зазначила Соловйова.
Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації.
"Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком, - наголосила Соловйова.
Гороскоп на 27 серпня (колаж: РБК-Україна)
Цей вівторок - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.
"Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - зазначила астролог.
"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить вона.
До слова, раніше вже з'явився Таро-гороскоп на 27 серпня.
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