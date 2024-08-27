UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Марс та ретроград Меркурія зруйнують всі плани. Астролог назвала небезпечний колір 27 серпня

Який колір прикличе невдачі 27 серпня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У вівторок, 27 серпня, варто врахувати вплив не тільки Меркурія, який досі перебуває в ретрограді. Також не забувайте про войовничий Марс.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей вівторок та розповіла, який колір принесе невдачі.

Прогноз астропогоди на 27 серпня

Не забувайте про ретроградний Меркурій. Він в досі може зруйнувати наші плани.

"Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення", - попередила астролог.

"Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Цей день принесе стресовий період. Він буде жорстким, потребуватиме великої внутрішньої дисципліни та самовідданості", - додала вона.

Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях, також зазначила Соловйова.

Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації. 

Також астролог радить:

  • проявляйте впевненість, наполегливість
  • це період посту, утримання, обережності
  • зробіть вдома прибирання
  • завершуйте  поточні справи. 

"Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком, - наголосила Соловйова.

Гороскоп на 27 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на 27 серпня

Цей вівторок - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

"Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - зазначила астролог.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить вона.

Окрім цього, врахуйте наступні застереження:

  • не пораньте інших навіть словом
  • не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)
  • пробачте тих, хто вас образив, та в жодному разі не ображайте самі
  • якщо треба, можете давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік
  • дізнайтесь, чи потрібен вам курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

До слова, раніше вже з'явився Таро-гороскоп на 27 серпня.

Окрім цього, читайте гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія