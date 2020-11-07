Маркив раскрыл шокирующие детали своего задержания и заключения в итальянской тюрьме

Нацгвардеец Виталий Маркив рассказал об обстоятельствах своего задержания в аэропорту Болоньи и пребывании за решеткой. Освобожденный военный более трех лет из-за безосновательных обвинений в якобы убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе находился в итальянской тюрьме, где за время следствия у него изменились 28 соседей по камере.

Оправданный апелляционным судом в Милане Виталий Марков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" поделился воспоминаниями дня своего ареста. Он отметил, что не чувствовал никакой угрозы, когда прилетел 30 июня 2017 года в Болонью навестить мать.

В частности, он без проблем прошел пограничный контроль в аэропорту, но на выезде со стоянки правоохранители Италии остановили его авто и задержали военного.

По словам нацгвардееца, после задержания ему сразу предъявили обвинение и вообще не объяснили причину задержания.

"Во время полета не было никакой угрозы. Я не чувствовал себя виновным. Но случилось то, что случилось. В Болонье нас встретили мой отчим и сестра. И когда мы сели в автомобиль буквально после выезда со стоянки нас остановила патрульная машина карабинеров. Впоследствии, подъехали еще четыре машины сотрудников итальянской полиции, произошел арест. Наручники - и жизнь остановилась на этой точке", - вспомнил украинец.

Видео: Марков рассказал, как его задержали в Италии

Марков также рассказал, что во время следственного процесса, которое длилось 10 месяцев, ему изменили 28 сокамерников. Нацгвардеец предположил, что таким образом они должны были узнать от него какую-то информацию.

"С какой целью я уже сейчас не знаю, но могу догадываться. Они пытались меня разговорить. По моему мнению, они должны были втереться в доверие и что-то узнать. Я вообще не знал, в чем меня обвиняют. Я сказал – я военнослужащий НГУ", - предположил Марков.

Напомним, Виталий Маркив рассказал, что не соглашался признаться в якобы убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в мае 2014 года ради своего освобождения, поскольку один иск был против него, а второй - против Украины.

Ранее мы рассказывали, что сейчас не решено, будет ли Виталий Маркив подавать иск в Европейский суд по правам человека из-за трехлетнего пребывания в итальянской тюрьме.