"Маркетинг межує з необхідністю". Чи справді жінкам потрібні засоби інтимної гігієни?

Чи дійсно потрібні жінкам засоби інтимної гігієни?

За словами лікарки, жінки можуть існувати без розрекламованих засобів, як і колись, коли їх ще не було.

"Ви знаєте, у нас десь межує маркетинг з необхідністю, якщо бути чесним, так? Колись у ті далекі часи ми обличчя водичкою вмивали й більше нічим не користувалися. Зараз я хочу побачити молоду дівчину, яка б не використовувала тоніки, креми, ще щось. Ви мене запитаєте, чи можемо ми існувати без цього? Я вам скажу: "Звичайно, можемо". Але ви поставите собі запитання: чи хочу я існувати без цього?" - відповіла Шупенюк.

"Тому що я звикла, що в мене має бути здорова, гарна шкіра обличчя. Не факт, що вона у вас буде нездорова і негарна, якщо ви не будете це все використовувати. Але якщо ви маєте проблему, то ви будете використовувати спеціальну косметику для цього. І це буде абсолютно виправдано для вас", - додала експерт.

Гінеколог зазначила, що зараз навіть існують поради "підмиватися господарським милом".

Якщо говорити про жінку, яка має проблеми, алергічні реакції, вікові зміни, дерматити, бактеріальні вагінози, то є засоби гігієни, які дозволяють це підтримувати в певному стані - тоді це необхідно.

Лікар зазначила, що шкіра обличчя за своєю структурою дуже подібна до шкіри вульви.

"Тому так само й зморшки, й акне там може бути. За цим варто теж стежити не тільки через естетику, а й через здоров'я цієї шкіри", - резюмувала експертка.