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Марія Бурмака зізналася, як переживає смерть брата-захисника

Марія Бурмака з братом (фото: скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

На початку січня не стало рідного брата співачки Марії Бурмаки Святослава. У чоловіка стався інфаркт. Виконавиця зізнається, що досі не може змиритися зі смертю рідної людини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки OBOZ.UA.

Як співачка переживає смерть брата

Зі слів знаменитості, це страшна для її родини втрата, і вона не знає, як все витримує.

"Слава пішов на війну добровольцем, служив у 43-й артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. На фронті отримав контузію, як потім виявилося, мав хронічну ішемічну хворобу серця. Його комісували влітку, лікувався. І теж після госпіталя говорив про те, що хоче повернутися до побратимів", - пригидала Марія.

"Це страшна втрата для нас всіх. Для мене - навіть не можу висловити словами. Не знаю, як я зараз живу і чи живу взагалі. Не можу повірити, не можу змиритися… Він був дуже вихованим, інтелігентним, ніколи не служив у війську - пішов абсолютно за покликом серця", - зазначила зірка.

Також вона додала, що війна дуже змінила її родича. Чоловік казав, що "у мені щось зламалося".

У померлого захисника, каже Бурмака, залишилося двоє дітей: старшій дочці Людмилі 14 років, молодший Ксенії - рік і 9 місяців.

Брат Марії Бурмаки (фото:  instagram.com/mariaburmaka)

"І, знаєте, я бачу в цих дітях його риси, дівчатка дуже схожі на нього - і старша, і менша. І зараз мені максимально хочеться робити щось для них. Але внутрішні рани не відпускають…", - поділилася співачка.

"Я пам'ятаю, коли він народився, мені було 10 років, і я всім гордо розповідала, що в мене тепер є брат (довго мовчить). А зараз бачу, наскільки життя коротке, і що на якісь речі зовсім не варто витрачати час", - підсумувала вона.

Нагадаємо, як розповідала артистка, Святослав пішов у військкомат та мобілізувався до лав ЗСУ в перші ж дні повномасштабного вторгнення. В квітні 2022-го в нього народилася донечка Ксенія.

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