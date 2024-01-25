Марія Бурмака зі сльозами розповіла про смерть брата-військового: про що вони говорили востаннє

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Бурмаки для шоу "Сніданок", яке вийшло на YouTube-каналі програми.

Що відомо про брата артистки

"Він після себе залишив двох прекрасних дітей, старша його дочка Міла, вона Людмила, це на честь моєї мами названа", - розповіла співачка про свого брата Святослава.

Старшій доньці чоловіка 14 років, а молодша з'явилася на світ півтора року тому. Вже тоді, коли він служив у ЗСУ.

Брат Бурмаки (скріншот)

За словами співачки, маленька донька була чи не єдиним, що викликало у її брата позитивні емоції. Бурмака зазначила, що чоловік сильно змінився на тлі війни.

"Він вспихував, він став жорсткішим. Я пам'ятаю, коли він народився, я бігла по всіх сусідах, просто до всіх. Я бігла і кричала: "В мене народився брат!", - пригадала артистка.

Брат співачки помер 4 січня (скріншот)

Як молодший брат Бурмаки опинився на фронті

"Він пішов в тероборону, його туди не взяли, він пішов у військкомат, буквально за тиждень його мобілізували. І досить довгий час ми не знали, де він, просто не казав. Це 43-тя бригада артилерійська, оці "піони". Я взагалі побачила відео, я не знала, що є така бойова техніка. І він брав участь в боях за Київ", - пригадала співачка.

Брат Бурмаки отримав поранення. Потім він перебував у лікарні, але повернувся на фронт.

"Його привезли в військовий госпіталь, він лікувався там три тижні. Потім йому дали відпустку, він мав знов піти показатися лікарям. Куди він, звичайно, не пішов. І повернувся назад на фронт, і знову була контузія дуже сильна. І знову його поклали в госпіталь, його виписали у квітні 2023 року" - розповіла Бурмака.

"Мені брат казав: "У мене поранена душа, на шматки"... Він вважав, що всі люди, які не були на фронті, не розуміють тих, хто на фронті був", - додала вона.

Співачка та її рідні вмовляли військового звернутися до психологів. Але він відмовлявся. Чоловік боявся показатися слабким. Бурмака зі сльозами пригадала останню розмову з братом, під час якої він теж показав, що не хоче бути слабким.

Бурмака розплакалася після спогадів про брата (скріншот)

"Я подзвонила, спитала, чи йому не холодно", - пригадала співачка.

Брат Бурмаки сказав, що йому не холодно. Але не розповів, що вже тоді у нього були проблеми зі здоров'ям.

"В нього була ішемічна хвороба серця, як виявилося. Він ніколи не ходив до лікарів, це вже просто в довідці написали... Йому стало погано, його везли у "швидкій", в нього просто зупинилось серце. Я була у Львові, і я перше, що зробила - одразу взяла таксі, щоб їхати в Київ, і проплакала всю дорогу", - розповіла співачка.

Нині Бурмаці важко співати. Але вона не буде йти зі сцени та продовжить виконувати пісні, особливо ті, які любив її брат.

"Ти маєш виходити і співати, слухати, співати, писати музику. Тому я знаю, які пісні він любив особливо, які йому подобались найбільше, буду співати їх і згадувати про нього. В мене є пісня "Повернись живим" і я цю пісню написала рік тому, це тепер пісня-присвята моєму брату", - додала Бурмака.