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Марія Бурмака розсекретила, скільки заробляє щомісяця

Марія Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Марія Бурмака зізналася, який отримує дохід щомісяця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Скільки Бурмака заробляє щомісяця

Бурмака поділилася, що основний її дохід надходить від гонорарів за концерти і зарплати на радіо.

Також вона зазначила, що у неї є й інші джерела заробітку, але вважала за краще не уточнювати їх.

"Тисяча-дві тисячі доларів, навіть менше, буває деколи. Якщо відрахувати всі комунальні й інші видатки, то це буває часом менше", - розповіла вона.

 

Коротка біографія Марії Бурмаки

Виконавиці 54 роки. Вона стала відомою у 1993 році після перемоги в хіт-параді "12 мінус 2" з піснями "Лишається надія", "Єдиного слова заради", "Ходить сон" і "Я люблю твої кроки".

Через чотири роки співачці було присвоєно звання заслуженої артистки, а через 12 років - народної. Серед її найвідоміших композицій - "Прости", "Не тому", "Попрощатися не зуміли".

Українська аудиторія також знає її як ведучу програм "КіН", "Рейтинг", "Хто там", "Чайник" і "Створи себе".

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