В Мариуполе в туалет пускают только вакцинированых (фотофакт)

В туалет на рынке Мариуполя теперь не пустят без вакцинации от коронавируса.
Об этом стало известно из объявления, которое появилось в Instagram.
Так, в нем администрация центрального рынка предупреждает, что воспользоваться уборной смогут только те, кто
Под постом украинцы иронизируют, что теперь для похода в туалет нужно готовиться заранее, а лучше записаться в электронную очередь. Также люди советуют установить рядом пункт вакцинации, так как желающих будет много.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок против коронавируса. Сейчас удалось вакцинировать первой дозой 30% взрослого населения.
Как мы ранее писали, во Львове возник скандал из-за полицейского, который проверял кафе без собственного COVID-сертификата.