В Мариуполе в туалет пускают только вакцинированых (фотофакт)

Так, в нем администрация центрального рынка предупреждает, что воспользоваться уборной смогут только те, кто

прошел вакцинацию, полную или частичную

имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19

документ про выздоровление (в бумажном виде или с использованием мобильного приложения "Дия").

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Под постом украинцы иронизируют, что теперь для похода в туалет нужно готовиться заранее, а лучше записаться в электронную очередь. Также люди советуют установить рядом пункт вакцинации, так как желающих будет много.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок против коронавируса. Сейчас удалось вакцинировать первой дозой 30% взрослого населения.