В Мариуполе в ТРЦ ребенок нашел и съел средство от грызунов, которое принял за конфету

Инцидент произошел 30 мая в игровой зоне комплекса.

По словам мамы девочки, которая пришла в заведение с детьми, свою старшую дочь она потеряла из виду спустя полтора часа после визита. Затем увидела малышку за игровым домиком "сидящей на полу с конфетой в руках".

"Быстро подойдя к ней, я забрала конфету и увидела, что это не просто конфета, а отрава для грызунов!" - рассказала женщина.

Хотя с ребенком визуально все было в порядке, она все таки вызвала бригаду медиков и обратилась к правоохранителям.

Также женщина заявила, что обсуждала ситуацию с администратором заведения, и не нашла общий язык. Представители комплекса заверили посетительницу, что девочка зашла в неположенное место, которое было огорожено, и взяла не отраву, а клейкую ленту для грызунов - это средство разложено по углам во всем центре.

Мама девочки добавила, что извинений за случившееся она так и не получила.

На место инцидента выезжали патрульные, но потом передали это дело ювенальной превенции. Те подтвердили, что средство от грызунов - не отрава, а ловушка, и лежала она не в игровой зоне, а в подсобном помещении.

Тем не менее по факту данного происшествия начата проверка.

Как объяснили представители администрации развлекательного центра, для проведения мероприятий по дезинфекции они применяют исключительно безопасные и безвредные для здоровья маленьких детей средства, и клейкая смесь "Защитник" не содержит ни одного вредного компонента.

В Мариуполе в развлекательном комплексе девочка попробовала средство от грызунов, которое приняла за конфету (фото: 0629.com.ua)