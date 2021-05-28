UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Мариуполе из психбольницы сбежал опасный пациент, захвативший заложников в банке (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе из психиатрической больницы сбежал пациент, который проходил принудительное лечение после совершения нападения на отделение банка и захват заложников. Сейчас продолжаются поиски мужчины.

Об этом передали в пресс-службе полиции Донецкой области.

30-летний Орлов Николай Георгиевич, житель Торецка, в конце 2020-го ворвался в отделение одного из банков в Левобережном районе Мариуполя с ножом в руках, где взял в заложники троих работников финучреждения, и грозил устроить взрыв. Тогда для задержания злоумышленника задействовали следственно-оперативные группы, спецназовцев КОРД, роты полиции особого назначения. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, а "взрывчатка" оказалась муляжом.

Суд признал мужчину невменяемым и назначил ему принудительное лечение в психбольнице. Но пациенту 26 мая удалось сбежать.

Полиция обратилась к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 0963424677 или 102.

Также правоохранители призвали быть осторожными, так как мужчина буйный.

"При обнаружении разыскиваемого придерживайтесь мер личной безопасности, поскольку человек имеет агрессию", - говорится в сообщении.

Приметы сбежавшего из психлечебницы и фото:

Мужчине на вид 30-35 лет, рост высокий, у пациента коротко стриженные темные волосы.

Был одет в джинсы.

Среди особых примет - большое количество татуировок по всему телу.

В Мариуполе разыскивается Николай Орлов, который сбежал из психбольницы (фото: police.dn.ua)

Ранее сообщалось, что 28 мая под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый, и полиция объявила розыск.

Напомним также, что захватившего банк в Киеве летом 2020-го гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мариупольполициярозыскбольницазахват заложниковсбежал