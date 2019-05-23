В Мариуполе подростки зверски избили школьника и сняли видео: все подробности

Школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опуликовали ролик в интернете. Пострадавший 14-летний ученик 8 класса мариупольской школы №69 попал в больницу, и его мама обратилась в полицию. Об этом говорится в сюжете местного телеканала ТV7 Мариуполь.

Сначала кадры с избиением увидела администрация школы №68, где и учится агрессивный подросток. Директор Дмитрий Юров сразу вызвал родителей "героев" ролика.

"Родители увидели видео впервые, они были шокированы поведением. Как известно, поведение ребенка исходит из семьи. Там - неполная семья. Мама зарабатывает деньги, а ребенок предоставлен сам себе. В наше время детям некуда пойти", - рассказал он.

По словам директора, в школе ученики ведут себя хорошо, но контролировать их в послеучебное время он не может.

Как видно в видеоблоге подростка, компания пьет алкогольные напитки и любит помахать кулаками.

Видео с избиением видели и другие жители микрорайона. Местные подростки не поддерживают такое поведение своих сверстников - говорят, что уже не раз слышали об этой кампании.

Фото: скриншот

Правоохранители также были шокированы. В полиции сообщили, что устанавливаются все лица, причастные к избиению 14-летнего школьника.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 часть 1 (умышленное легкое телесное повреждение). Они сразу проинформировали Службу по делам детей и отправились в 69-ю школу, где учится пострадавший парень.

В учебном заведении рассказали, что школьник не конфликтный и вежливый. Его вместе с младшим братом воспитывает одна мама, которая работает на металлургическом комбинате.

Зауч школы Олена Сычова сообщила, что с ребенком работал психолог, провел диагностику по преодолению негативных последствий насилия.

Мать пострадавшего ребенка узнала, что издевательства продолжаются уже несколько месяцев. Как рассказала Сычова, парни вымогали у него деньги.

Исполняющая обязанности начальника службы по вопросам детей Левобережного района Яна Гавриш, комментируя зверское избиение подростками своего сверстника, отметила, что агрессоров собираются поставить на учет.

Видео: YouTube / Телеканал ТV7 Мариуполь

Как сообщалось ранее, в Мелитополе первоклассника избили прямо на уроке в школе. Мама одного из нападавших детей признала вину.

Также мы писали о том, что в Киеве одноклассники месяцами издевались над ребенком.

Напомним, что недавно в киевской школе вспыхнул скандал из-за агрессивного учителя.