UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Мариуполе неадекват убил пинцетом мужчину на рынке

Автор: Роман Мирончук

В субботу, 12 июня, в Мариуполе Донецкой области на территории Центрального рынка произошло убийство. Между мужчинами возник конфликт, после которого один нанес другому смертельный удар пинцетом в шею и убежал.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Раненый 36-летний мужчина скончался на месте, не дождавшись скорой помощи. Свидетели запомнили злоумышленника и описали его сотрудникам полиции. В течении двух часов убийца был пойман.

В Мариуполе недекват убил мужчину пинцетом (фото: police.dn.ua)

Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления. Теперь за умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве неадекватный мужчина прицепился к компании людей на пляже, которые отдыхали и рыбачили. Он сломал людям удочки и самое страшное - ударил женщину по лицу. При этом позже выяснилось, что он сломал ей нос и у потерпевшей диагностировали сотрясение мозга.

Мы также писали о том, что в Одессе девушка-подросток с лопатой и ножницами напала на пенсионерку, избила ее и ограбила. 17-летняя преступница украла старенький мобильный телефон и компьютер.

Позже выяснилось, что она залезла в квартиру 79-летней женщины через окно. После ограбления она заперла свою жертву в доме, и сбежала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донецкая областьпреступления