В Мариуполе насмерть замерз мужчина, который бежал голым на глазах у "копов". Начато расследование

В сети появилось видео, как возле Мариуполя ночью бежал совершенно голый мужчина на морозе, его заметили патрульные и призвали остановиться, но тот не отреагировал и продолжал мчаться вперед. Правоохранители тогда просто уехали, а позже гражданин был обнаружен на улице мертвым - он замерз насмерть.

Также он опубликовал видео, снятое, как видно, самими сотрудниками патрульной полиции.

На кадрах видно, экипаж ехал на бегущим мужчиной без одежды. "Копы" включили проблесковые маячки и через громкоговоритель призвал его остановиться.

"Молодой человек! Что случилось у вас? Остановитесь! Полиция! Молодой человек! Остановитесь, полиция!" - обратились они к гражданину.

"Что вам надо?" - только и последовал ответ, а сам же мужчина продолжил бежать.

"Что случилось? Стойте!.." - говорили правоохранители. Далее съемка оборвалась. Судя по всему, патрульные поехали дальше.

Что известно о погибшем мужчине

В комментариях к публикации пользователи сети уточнили, что мужчина, обнаруженный без одежны замерзшим насмерть, был местный спортсмен по имени Василий.

Мариуполец занимался борьбой и неоднократно становился призером местных соревнований. При это отмечается, что некоторое время назад по причине травмы у него возникли проблемы с психикой.

Видео: в Мариуполе замерз насмерть мужчина, который голым бежал на морозе на глазах у патрульных

В сети люди высказывают возмущение, что правоохранители не вмешались в ситуацию, не вызвали "скорую" и не оказали помощь человеку, пусть даже в не адекватном состоянии, на морозе совершенно без одежды.

Что говорят в полиции

В полиции уже выступили с заявлением о случившемся и заявили о начале служебного расследования по факту выявленного на днях в сети ролика.

"В сети интернет была обнародована видеозапись, на которой обнаженный мужчина бежит по дороге. Полицейские проверяют обстоятельства, при которых действовали правоохранители, и подробно расследуют события того вечера", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

Правоохранители добавили, что по данному факту проводится служебное расследование, и проверяются все обстоятельства происшествия.

Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований, добавили в полиции.