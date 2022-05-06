В Мариуполе в "фильтрационных лагерях" издеваются над украинцами: кормят людей отбросами

Детали вопиющих случаев

Уже месяц россияне удерживают людей, это в основном мужчины.

"У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более двух тысяч человек было вывезено в Безымянное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там содержатся, это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет", - сообщил Андрющенко.



По его словам, это своеобразная тюрьма, потому что людей содержат в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем, привлекают к работам, держат, кормят какой-то баландой трижды в день, не оказывают медицинской помощи.

По информации Андрющенко, этих людей будут переодевать в украинскую форму и привлекать к параду, используя вроде бы пленных на 9 мая в Мариуполе. Сейчас оккупанты выстраивают мужчин дважды в день и проверяют их количество.

Как сейчас живет город

Мариуполь сейчас живет на грани гуманитарной катастрофы - здесь нет воды и еды. Люди вынуждены разбирать завалы за еду, на улицах города находятся трупы убитых людей. У украинцев отбирают документы.