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В Мариуполе в "фильтрационных лагерях" издеваются над украинцами: кормят людей отбросами

Фото: В Мариуполе россияне издеваются над украинцами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В блокадном Мариуполе российские военные пытаются устанавливать свои порядки и всячески издеваются над украинцами. Так, создаются "фильтрационные лагеря", куда уже насильно вывезли около 2 тысяч наших граждан.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в эфире Радио НВ.

Детали вопиющих случаев

Уже месяц россияне удерживают людей, это в основном мужчины.

"У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более двух тысяч человек было вывезено в Безымянное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там содержатся, это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет", - сообщил Андрющенко.

По его словам, это своеобразная тюрьма, потому что людей содержат в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем, привлекают к работам, держат, кормят какой-то баландой трижды в день, не оказывают медицинской помощи.

По информации Андрющенко, этих людей будут переодевать в украинскую форму и привлекать к параду, используя вроде бы пленных на 9 мая в Мариуполе. Сейчас оккупанты выстраивают мужчин дважды в день и проверяют их количество.

Как сейчас живет город

Мариуполь сейчас живет на грани гуманитарной катастрофы - здесь нет воды и еды. Люди вынуждены разбирать завалы за еду, на улицах города находятся трупы убитых людей. У украинцев отбирают документы.

Как мы ранее писали, Зеленский рассказал о спасательной операции из Мариуполя. Удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода "Азовсталь".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Мариуполь