Марафони схуднення ефективні чи ні? Тренер здивувала відповіддю

Чи ефективні марафони схуднення

"Худнемо швидше, ніж в залі", "схуднення за 3 тижні сидячи вдома" - хто не бачив подібні заклики до фітнес-марафонів? Наче круто! Декілька тижнів і ти худнеш хоч на 10 кілограмів. Нащо себе мучити постійними тренуваннями, якщо це можна зробити за 3 тижні. Всі знають, що зайва вага, то больова точка. І цим легко маніпулюють. Саме тому кількість охочих взяти участь у марафонах стає більшою", - пояснює тренер.

Проте у марафонів є недоліки, які негативно впливають не лише на фізичний стан, а й психологічний:

Відсутність індивідуальності. Фізичні навантаження та харчування на марафонах для всіх однакові. До того ж продукти можуть не підходити вам за вартістю або індивідуальною переносимістю. А темп і складність фізичних вправ можливо виявиться важким.

Марафон закінчується. Після його закінчення кілограми повертаються. Саме так і ніяк інакше, якщо, звичайно, ви не будете постійно дотримуватися регулярних тренувань та збалансованого харчування.

Жодної відповідальності з боку тренера та організаторів марафону. Відповідальність за своє здоров'я перекласти на когось не вийде. Як правило, до початку марафону попереджують про те, що Ви маєте пройти обстеження та проконсультуватись з лікарем.

Та при всьому цьому, не можна сказати, що марафони не мають сенсу.

Вони здатні зарядити мотивацією і підштовхнути до подальших змін харчування та фізичної активності.

"Головне - проконсультуватись з лікарем та обстежитись аби короткий марафон не вартував вам десяток тисяч на відновлення організму. Тож холодний розум і почуття міри найкращий порадник у цьому питанні. Будьте активні завжди і не чіпляйтесь на гачок легких і швидких результатів", - радить тренер.