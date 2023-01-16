Марафони схуднення ефективні чи ні? Тренер здивувала відповіддю

Після новорічних свят особливо популярними стають марафони схуднення. Реклама цих послуг вискакує ледь не на кожному кроці. І хоч вони обіцяють швидкий та гарний результат, чи дійсно вони дієві?
Про те, чи ефективні марафони схуднення, розповіла фітнес тренер на своїй сторінці в Instagram.
"Худнемо швидше, ніж в залі", "схуднення за 3 тижні сидячи вдома" - хто не бачив подібні заклики до фітнес-марафонів? Наче круто! Декілька тижнів і ти худнеш хоч на 10 кілограмів. Нащо себе мучити постійними тренуваннями, якщо це можна зробити за 3 тижні. Всі знають, що зайва вага, то больова точка. І цим легко маніпулюють. Саме тому кількість охочих взяти участь у марафонах стає більшою", - пояснює тренер.
Проте у марафонів є недоліки, які негативно впливають не лише на фізичний стан, а й психологічний:
Та при всьому цьому, не можна сказати, що марафони не мають сенсу.
Вони здатні зарядити мотивацією і підштовхнути до подальших змін харчування та фізичної активності.
"Головне - проконсультуватись з лікарем та обстежитись аби короткий марафон не вартував вам десяток тисяч на відновлення організму. Тож холодний розум і почуття міри найкращий порадник у цьому питанні. Будьте активні завжди і не чіпляйтесь на гачок легких і швидких результатів", - радить тренер.
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