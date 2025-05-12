Маніяки, вбивці й темні таємниці: 10 серіалів, від яких холоне кров

"Ганнібал"

Серіал розповідає про Лектора, харизматичного психіатра, який веде подвійне життя. Він допомагає ФБР розкривати злочини, але приховує, що сам став вбивцею з витонченим смаком до жаху. Напружена атмосфера, багато психологічних діалогів і сцен, які тримають у тонусі - вас точно "затягне".

"Декстер"

Декстер працює судмедекспертом і вбиває тільки тих, хто уникнув покарання. Він намагається жити нормальним життям, але постійно балансує між бажанням зупиняти зло і власною темною сутністю. Історія тримає увагу, бо головний герой викликає і симпатію, і страх.

"Ти"

Головний герой Джо здається звичайним хлопцем, який закохується і хоче ідеальних стосунків. Але його почуття швидко переходять у нав’язливе стеження, маніпуляції та вбивства. Сюжет динамічний, а події здатні вразити й навіть шокувати.

"Оленя"

Здавалося б, чим небезпечне знайомство в барі? Головний герой навіть не підозрює, що перед ним опиниться не звичайна жінка, яка хоче простого щастя, а та, хто перетворить його життя на пекло. Готуйтеся затамувати подих, сюжет вражатиме до останніх кадрів.

"Сестра Редчет"

На вас чекає моторошна передісторія героїні з "Пролітаючи над гніздом зозулі", яка працює медсестрою у психіатричній лікарні. Чимало сцен з напругою, дивними пацієнтами й таємницями. А та сама сестра Редчет відкриється з максимально різних сторін, передбачити фінал дуже важко.

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"Мисливець за розумом"

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