Маніяки, вбивці й темні таємниці: 10 серіалів, від яких холоне кров

Серіали про маніяків, психологію зла і погляд у найтемніші куточки людської не просто тримають у напрузі, а залишають дивний посмак. В них немає милосердя до глядача, лише напруга, емоційна глибина й сцени, які ще довго не зітруться з пам'яті.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 10 серіалів з заплутаним сюжетом та моторошними героями, від яких холоне кров.

"Ганнібал"

Серіал розповідає про Лектора, харизматичного психіатра, який веде подвійне життя. Він допомагає ФБР розкривати злочини, але приховує, що сам став вбивцею з витонченим смаком до жаху. Напружена атмосфера, багато психологічних діалогів і сцен, які тримають у тонусі - вас точно "затягне".

"Декстер"

Декстер працює судмедекспертом і вбиває тільки тих, хто уникнув покарання. Він намагається жити нормальним життям, але постійно балансує між бажанням зупиняти зло і власною темною сутністю. Історія тримає увагу, бо головний герой викликає і симпатію, і страх.

"Ти"

Головний герой Джо здається звичайним хлопцем, який закохується і хоче ідеальних стосунків. Але його почуття швидко переходять у нав’язливе стеження, маніпуляції та вбивства. Сюжет динамічний, а події здатні вразити й навіть шокувати.

"Оленя"

Здавалося б, чим небезпечне знайомство в барі? Головний герой навіть не підозрює, що перед ним опиниться не звичайна жінка, яка хоче простого щастя, а та, хто перетворить його життя на пекло. Готуйтеся затамувати подих, сюжет вражатиме до останніх кадрів.

"Сестра Редчет"

На вас чекає моторошна передісторія героїні з "Пролітаючи над гніздом зозулі", яка працює медсестрою у психіатричній лікарні. Чимало сцен з напругою, дивними пацієнтами й таємницями. А та сама сестра Редчет відкриється з максимально різних сторін, передбачити фінал дуже важко.

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"Мисливець за розумом"

"Пацієнт"

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