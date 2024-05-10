Маніяки і серійні вбивці? Стало відомо, кого саме з ув'язнених можуть мобілізувати

Кого з ув'язнених можуть мобілізувати

На запитання журналістів, чи можуть бути залучені до Збройних сил України (за потреби) всі засуджені (навіть сексуальні маніяки й засуджені до довічного ув'язнення серійні вбивці), Малюська відповів, що таких осіб "можна і залишити в місцях покарання".

Водночас, за його словами, може йтися про людей, засуджених за вбивство.

"Засуджені за вбивство двох і більше, наприклад - якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно - це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років", - зауважив урядовець.

Він додав, що у цьому віці мозок людини "ще не сформований", а психіка - "нестабільна".

"І після десятків років у в'язниці - зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог", - наголосив міністр.

Скількох увʼязнених можуть мобілізувати

Малюська визнав, що нині пенітенціарні установи в Україні, включаючи слідчі ізолятори, переповнені - ніде немає вільних місць, навіть у великих містах.

"Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", - зауважив урядовець.

Він уточнив, що з в'язниць можуть бути мобілізовані від 10 000 до 20 000 осіб.

"Так, 10-20 тисяч (можна мобілізувати ув'язнених, - Ред.). Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю - цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна", - додав міністр.

Варто зазначити, що ще раніше Малюська говорив, нібито для мобілізованих засуджених можуть створювати окремі підрозділи.

Що треба знати про мобілізацію засуджених в Україні

10 квітня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №11079-1 про мобілізацію засуджених.

Він передбачає, зокрема, умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання та подальше проходження військової служби за контрактом. Однак окрім бажання ув'язненого для мобілізації необхідне відповідне рішення суду.

Тепер народні депутати мають схвалити цей законопроект у другому читанні, а потім його повинен підписати президент.