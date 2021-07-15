Мамонов умер от коронавируса: что легендарный артист говорил об Украине (видео)

Петр Николаевич довольно часто давал концерты в Украине и тепло отзывался о публике на своих выступлениях. Крайней программой, которую культовый артист презентовал на сцене киевской консерватории, был его моноспектакль "Дед Петр и зайцы" в 2013-м.

После Революции Достоинства зимой 2013-2014 годов, интервенции России в Украину и оккупации части нашей территории, Мамонов нечасто комментировал происходящее, но фактически поддержал захват Крыма и агрессивную политику Кремля.

Так, например, в апреле 2014 года во время онлайн-конференции с российскими поклонниками на сайте 72.ru Мамонов одобрил действия РФ в украинском полуострове, объяснив это тем, что иначе Крым якобы мог попасть под негативное культурное влияние Запада.

"Мы нужны Западу и америкосам развращенные, ленивые, релаксовые, в "Макдональдсах" сидящие, ***** жующие. Чтобы взять нашу землю и на ней устроить правовое государство. Россия вымирает по миллиону в год. А мы не сдаемся. "Вырвали", и дело верное", - ответил российский рокер, известный своей религиозностью.

Фото: скрин 72.ru

Но уже в августе 2014 года на провокационные вопросы представителей РосСМИ в духе "как остановить эту бойню на Украине?" в интервью "Аргументам и фактам" Мамонов был чуть аккуратнее в словах и отвечал следующее:

"Откуда я знаю? Я ж не политик. Наши вдовы, когда пленных немцев по городу вели, - они им хлеб давали. Те, чьих мужей эти немцы убивали во время войны. Вот оно, величие простоты, кротости и смирения! Вот как нам надо поступать с Украиной. Что я еще могу посоветовать? Я в своей-то семье наладить жизнь не могу путем"...

"Война в Украине - это же не причина, а плоды, результаты деятельности человека, который живет вот этим: отнять, убить, предать "во имя справедливости" - неизвестно какой. Во время Гражданской войны в России ведь то же самое было - брат на брата. Дьявол месит, а наше дело - не поддаваться"...

Кстати, через год лидер группы "Братья Карамазовы", сторонник Путина и "крымнашист", собрался организовать в Киеве во Дворце Спорта концерт под названием "Любовь спасет мир", на котором среди приглашенных артистов, которые высказывали публичную поддержку "воссоединению Крыма и России", был и Мамонов. Анонс мероприятия вызвал скандал, и его отменили.

В феврале 2016 года Петр Мамонов приехал в Киев для выступления и попал в эфир "5 канала", где поделился своим отношением к революциям, а также высказался о борьбе с внутренними демонами, самосовершенствовании, творчестве, православии, рассказал о написании нового альбома, и описал, как проходит его день. О политике артист упорно не желал говорить все 16 минут передачи.

Видео: Петр Мамонов рассказал о внутренней революции, вере и творчестве

В 2017-м Петр Мамонов из-за посещения захваченного Россией Крыма попал в базу преступников украинского центра "Миротворец" в разделе "Чистилище".

Скриншот с сайта myrotvorets.center

И вот через несколько лет, в конце 2020-го, Мамонова вместе с некой женщиной остановили пограничники в аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса из Турции. Тогда российский музыкант объяснил, что приехал в Украину с частной целью, но Петру Николаевичу из-за незаконных крымских гастролей запретили въезд в нашу страну сроком на 3 года, и завернули обратно в Турцию.

Чуть позже Мамонов отреагировал на запрет въезда в Украину публикацией такого стиха в сети.

Фото: скрин поста facebook.com/mamonovpetr