У мами відомого ведучого знайшли онкологію: "Переживаю дуже важкий етап"

Актор Олександр Попов, який протягом останніх семи років був ведучим шоу "Сніданок. Вихідний", розповів про хворобу матері. У неї знайшли рак, а тому нині родина артиста переживає непростий період.

"Дуже важкий етап"

За словами ведучого, наприкінці 2023 року він вже не міг уявити, які ще проблеми можуть впасти йому на голову, адже три місяці тому він дізнався про онкологію у матері.

"Переживаю дуже важкий етап з мамою... Ми зараз лікуємось, робимо хіміотерапію", - розповів Попов.

Ведучий та його матір на архівній світлині (фото: instagram.com/akter)

При цьому артист зазначив, що нині він дуже гарно розуміє, чому в Україні потрібно легалізувати медичний канабіс. Цю тему він обговорював з онкологами та експертами. Стан матері Попов називає важким, вона між другою та третьою стадіями.

"Коли ти мене спитав про медичний канабіс, ще б два місяці тому я б сказав: "Та я не в темі". А зараз я знаю, наскільки це важливо, бо я занурився у цю проблему, я спілкувався з онкологами, з класними онкологами", - пояснив артист.

Попов у студії "Сніданку" разом з колегами (фото: instagram.com/akter)

Як ведучий та його матір переживають важкий період

Попов розповів, що він намагається підтримувати маму. Нині жінці потрібно переїхати до Києва, аби жити з сином. Втім, вона не дуже цього хоче. Окрім цього, ведучому потрібно купити або орендувати двокімнатну квартиру, аби він та його дружина з матір'ю мали місце для спільного життя.

"Мені здається, все від голови, по-перше. У мами цукровий діабет від нервів, потім інфаркт від нервів, п'ять стентів в серці... Ми з мамою теж зараз проходимо складний етап стосунків, коли вона не хоче жити зі мною. Бо вона хоче жити сама, бо вона прожила багато часу сама, але ну такий період, коли вона не може на жаль це робити сама", - пояснив Попов.

Ведучий та його мама (фото: instagram.com/popovaluda1955)

Ведучий консультується з психологами та намагається відновити стан матері. Жінка ж важко переживає цей період.

"Я її перевожу сюди і нам треба шукати якусь квартиру, щоб ми жили разом, бо в мене зараз одна кімнатна, це незручно. І вона мені говорить: "Давай продавати мою квартиру, бо ми тобі з батьком нічим в цьому житті допомогли" - розповів Попов та додав, що він планує усе ж продавати квартиру матері.