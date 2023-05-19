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Мама залишила в подруги, а вона відволіклася: у Броварах чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку

У Броварах згвалтували маленьку дитину (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Броварах 48-річний чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку. За дитиною гляділа подруга матері. Жінка відволіклася саме тоді, коли до неї прийшов знайомий.

Про це повідомляють на сторінці Поліції Київської області у Facebook.

Деталі жахливого інциденту

Мати залишила чотирирічну дівчинку в подруги, тому що самій потрібно було відвідати лікаря. До подруги прийшов знайомий їхніх родичів. У цей момент жінка, яка гляділа дитину, відволіклася.

Цим скористався ґвалтівник. Жінка повернулася до кімнати почувши, що дівчинка плаче. Нападник злякався та втік з квартири.

Поліція Київщини повідомила, що зловмисника затримано.

Затримання гвалтівника (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Про чоловіка відомо, що йому 48 років і він родом з Бердянська. У соціальних мережах почали розповсюджувати плітки, що нападник є педагогом одного із місцевих ліцеїв. Правоохоронці спростовують це, хоча раніше він справді мав стосунок до сфери освіти у Бердянську.

"Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - наголосив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Раніше ми писали про те, як заслужений вчитель України домагався своїх учениць.

Повідомляли також і про те, що перша віце-міс Броварів жорстоко знущається зі своїх дітей.

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Броваридітизгвалтування