Мама залишила в подруги, а вона відволіклася: у Броварах чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку
У Броварах 48-річний чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку. За дитиною гляділа подруга матері. Жінка відволіклася саме тоді, коли до неї прийшов знайомий.
Про це повідомляють на сторінці Поліції Київської області у Facebook.
Деталі жахливого інциденту
Мати залишила чотирирічну дівчинку в подруги, тому що самій потрібно було відвідати лікаря. До подруги прийшов знайомий їхніх родичів. У цей момент жінка, яка гляділа дитину, відволіклася.
Цим скористався ґвалтівник. Жінка повернулася до кімнати почувши, що дівчинка плаче. Нападник злякався та втік з квартири.
Поліція Київщини повідомила, що зловмисника затримано.
Затримання гвалтівника (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Про чоловіка відомо, що йому 48 років і він родом з Бердянська. У соціальних мережах почали розповсюджувати плітки, що нападник є педагогом одного із місцевих ліцеїв. Правоохоронці спростовують це, хоча раніше він справді мав стосунок до сфери освіти у Бердянську.
"Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - наголосив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
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