Мама загиблого блогера-мільйонника розповіла, як на смерть батька відреагувала його донька (відео)

26 лютого не стало 32-річного популярного українського блогера-мільйонника Юрія Ворожка. Його серце зупинилося в басейні спорткомплексу Кропивницького. Дружина волонтера лише зараз наважилася повідомити про смерть батька їхній доньці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram подруги загиблого Катерини Стерпул.
Зі слів Катерини, дружина Юрія Ірина, яка наразі чекає на третю дитину, намагається триматися після втрати коханого.
Громадська діячка опублікувала листування з мамою Ворожка, в якому були аудіоповідомлення від жінки.
В них вона і розповіла про реакцію доньки Злати на смерть тата.
"Плаче час від часу, роздратована така стала. Вона сьогодні на танцях була, заплакала і сказала, що хоче до мами… Запускали повітряні кульки, татові послання. Так красиво. І Злата сказала: Хочу, щоб тато повернувся",- зізналася мама загиблого.
Нагадаємо, за результатами судово-медичної експертизи, волонтер помер від механічної асфіксії.
Оскільки блогеру вчасно не надали жодної медичної допомоги, його близькі вирішили домогтися справедливості і подали до суду на спорткомплекс, де сталася трагедія.
Нагадаємо, раніше Галкін українською мовою написав щемливий пост про Одесу.
Також український співак розповів про недовіру у стосунках.