UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мама загиблого блогера-мільйонника розповіла, як на смерть батька відреагувала його донька (відео)

Юрій Ворожко з родиною (фото: instagram.com/vorozhko_yura)
Автор: Іванна Пашкевич

26 лютого не стало 32-річного популярного українського блогера-мільйонника Юрія Ворожка. Його серце зупинилося в басейні спорткомплексу Кропивницького. Дружина волонтера лише зараз наважилася повідомити про смерть батька їхній доньці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram подруги загиблого Катерини Стерпул.

Донька блогера стала роздратованою

Зі слів Катерини, дружина Юрія Ірина, яка наразі чекає на третю дитину, намагається триматися після втрати коханого.

Громадська діячка опублікувала листування з мамою Ворожка, в якому були аудіоповідомлення від жінки.

В них вона і розповіла про реакцію доньки Злати на смерть тата.

"Плаче час від часу, роздратована така стала. Вона сьогодні на танцях була, заплакала і сказала, що хоче до мами… Запускали повітряні кульки, татові послання. Так красиво. І Злата сказала: Хочу, щоб тато повернувся",- зізналася мама загиблого. 

Нагадаємо, за результатами судово-медичної експертизи, волонтер помер від механічної асфіксії.

Оскільки блогеру вчасно не надали жодної медичної допомоги, його близькі вирішили домогтися справедливості і подали до суду на спорткомплекс, де сталася трагедія.

Нагадаємо, раніше Галкін українською мовою написав щемливий пост про Одесу.

Також український співак розповів про недовіру у стосунках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесублоггерДіти