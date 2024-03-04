Мама загиблого блогера-мільйонника розповіла, як на смерть батька відреагувала його донька (відео)

26 лютого не стало 32-річного популярного українського блогера-мільйонника Юрія Ворожка. Його серце зупинилося в басейні спорткомплексу Кропивницького. Дружина волонтера лише зараз наважилася повідомити про смерть батька їхній доньці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram подруги загиблого Катерини Стерпул.

Донька блогера стала роздратованою

Зі слів Катерини, дружина Юрія Ірина, яка наразі чекає на третю дитину, намагається триматися після втрати коханого.

Громадська діячка опублікувала листування з мамою Ворожка, в якому були аудіоповідомлення від жінки.

В них вона і розповіла про реакцію доньки Злати на смерть тата.

"Плаче час від часу, роздратована така стала. Вона сьогодні на танцях була, заплакала і сказала, що хоче до мами… Запускали повітряні кульки, татові послання. Так красиво. І Злата сказала: Хочу, щоб тато повернувся",- зізналася мама загиблого.

Нагадаємо, за результатами судово-медичної експертизи, волонтер помер від механічної асфіксії.

Оскільки блогеру вчасно не надали жодної медичної допомоги, його близькі вирішили домогтися справедливості і подали до суду на спорткомплекс, де сталася трагедія.