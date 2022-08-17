Мама Скрябина сделала заявление о гибели артиста: ему в авто несколько раз откручивали колеса

Мама Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Ольга Николаевна убеждена, что гибель сына в ДТП в феврале 2015 года была не случайной, и легендарного украинского артиста могли погубить.

По ее словам, причастным к гибели певца могли быть люди, которых он критиковал, пытаясь "привести в чувства". Так Ольга Николаевна ответила на вопрос ведущего, кому же могла быть выгодна смерть Кузьмы.

"Ну вы же видите... а на кого он все время "воду лил", чтобы помнили об этом? Я думаю, что там было кому. И поэтому вся Украина уверена, что этом не (несчастный) случай", - отметила пани Ольга.

Фото: сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину могло исполниться 54 года. Легендарный артист погиб в возрасте 46 лет в автокатастрофе недалеко от Кривого Рога в 2015-м

Также она вспомнила несколько случаев перед трагедией, когда колеса на авто артиста стали отлетать во время движения. При этом женщина подчеркивает, что сама машина была надежная (музыкант был за рулем внедорожника Toyota Sequoia).

"В конце 2014 года он приехал ко мне очень расстроенный, и говорит: "Мама, ты знаешь, ребята мне меняли колеса, всегда одни и те же самые меняли в Киеве, я им хорошо плачу, а они мне плохо прикрутили колесо. У меня после Николаева отскочило колесо". Хорошо, говорит, что были сугробы от снега, что расчищал трактор. Колесо отскочило, и он залетел в сугробы снега. И говорит, что это было за 100 метров до остановки бетонной", - рассказывает Ольга Николаевна.

Мама Кузьмы Скрябина высказалась о гибели сына (фото: скриншот с видео)

Она уверена, что колесо могли открутить умышленно именно в Николаеве, где у "Скрябина" был концерт. После выступления группа возвращалась Киев на автобусе, а Андрей на своей машине с коллегой - в Харьков.

"И тогда у него отлетает колесо... Мы имели подобную ситуацию в Трускавце, где ставили на стоянку, когда колеса воровали", - вспоминает мама Кузьмы.

Тогда она с сыном ехала в авто, и услышала подозрительный стук в кузове, после чего попросила остановить машину на обочине.

"Только стал, и колесо отлетело", - рассказала она о поездке из Трускавца в поселок городского типа Николаев во Львовской области.

Что касается дня трагической гибели сына в автокатастрофе 2 февраля 20215-го возле села Лозоватка Днепропетровской области (артист возвращался после концерта группы в Кривом Роге), Ольга Николаевна рассказала, что в машине за несколько мгновений до столкновения с молоковозом ничего не работало.

Фото с места трагического ДТП с Кузьмой Скрябиным

"И когда его несло на тот молоковоз пассажирка говорила, что он тормозил, но ничего не работало... Она сказала "Я спала, ничего не видела". Ну это ее право. Знаете, человек хочет жить. Но знаете, эту первую фразу на второй день после смерти..." - говорит Ольга Кузьменко.

Видео: мама Кузьмы Скрябина убеждена, что гибель сына в ДТП - не несчастный случай