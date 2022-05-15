Мама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из Мариуполя

Десятилетнему Илье пришлось пережить немало ужасов войны России против Украины. Мама мальчика погибла у него на глазах, а его насильно вывезли на оккупированные территории.
Но мальчика смогли вернуть домой, к бабушке. А врачи Охматдета приложили немало усилий, чтобы спасти ему ногу и дать возможность снова ходить.
Об этом рассказали на странице Национальной детской специализированной больницы Охматдет.
История 10-летнего Ильи Матвиенко похожа на истории многих детей из Мариуполя. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он вместе с мамой был в Мариуполе. Семья пряталась в подвале собственного дома от ракетных ударов и обстрелов.
А однажды Илья вместе с мамой бежал к соседям, чтобы спрятаться от обстрелов. Но им не повезло. Мама получила ранение в голову, а Илье разорвало ногу. Раненая Наталья на себе дотянула сына до квартиры знакомых.
Раненые и обессиленные они лежали на чужом диване и обнимали друг друга. Мама держала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце.
А в Украине бабушка Ильи искала все возможные и невозможные способы, чтобы вернуть внука. Она быстро оформила опекунство, а потом пересекла границы четырех стран, чтобы забрать Илюшу.
Мальчика привезли в больницу в его 10-й день рождения. Его пришел поздравить президент Зеленский, команда которого приложила немало усилий, чтобы помочь вернуть мальчика родных.
Напомним, ранее мы рассказывали историю украинки, у которой сын оказался в оккупации, дом разрушили, а она на 9 месяце беременности бежала из-под обстрелов.
А также рассказывали о том, как одной семье из Мариуполя чудом удалось спастись и не умереть с голода под обстрелами.