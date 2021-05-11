Мама певицы KAMALIYA попала в ДТП: "очень истерила"

Мама украинской певицы KAMALIYA попала в аварию в Киеве, в Голоссевском районе столицы. К счастью, Инна Петровна Шмаренкова не пострадала. Ущерб нанесен только автомобилю.

Инна Петровна Шмаренкова, мама и экс-продюсер украинской певицы KAMALIYA, сообщила, что сегодня стала жертвой водительской неосторожности не по своей вине.

В Голосеевском районе Киева ее автомобиль на скорости был "подрезан" другим. К счастью, сама Инна Петровна травм не получила, чего нельзя сказать о любимой машине "звездной" мамы. Виновники ДТП устроили на месте аварии скандал и свою вину не признают. Они готовы даже обращаться в суд.

"За рулем была девушка. Когда это произошло, меня остановили; водитель была не одна, с парнем, очень истерила. Они меня обвинили в том, что я в них въехала, хотя очевидно, что это они подрезали меня. Вызвали полицию, будем подавать в суд. Они — на меня, я — на них", - рассказала детали происшествия Ирина Шмаренкова.

Стоит отметить, что Инна Петровна уже обратилась к страховым агентам, а также собирается компенсировать и моральный ущерб.

Фото: KAMALIYA з мамой (Пресс-служба певицы)