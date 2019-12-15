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Мама, меня бьют: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и убегал от "копов" (фото)

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 09:16
Мама, меня бьют: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и убегал от "копов" (фото)
ДТП в Киеве (фото из открытых источников)

В Киеве нетрезвый мужчина за рулем угодил в ДТП

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП. Нетрезвый мужчина за рулем протаранил забор. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. ДТП произошло на улице Вербицкого.

Водитель белого Hyundai с государственными номерами AA3152MP оказался за рулем, будучи очень нетрезвым. Во время поездки по мокрой дороге легковушку занесло и машина врезалась в забор и снесла дорожные знаки. Правое переднее колесо отлетело из-за сильного удара машины.

На место ДТП прибыла полиция. Мужчина наотрез отказался проходить тест на алкоголь и пытался спастись бегством.. Очевидцы его задержали. В то время, как полицейские оформляли бумаги, мужчина кричал "Мама, меня бьют".

Мама, меня бьют: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и убегал от &quot;копов&quot; (фото)Виновник ДТП звал на помощь маму (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на ДТП в комментариях и задались вопросом, когда же пьяных за рулем будут наказывать.

  • Кримінальну статтю вже треба!
  • Лучше бы мама ему не покупала авто.
  • Ну смотрите: алкоголь пил осознано! За руль сел осознано! За такое лишать прав надо навсегда!!!!
  • Блин, когда уже синяков за рулем наказывать будут?!
  • Помогите-Спасите-Мама, на ум пришел сюжет из фильма. Брилиантовая рука когда Миронов в море кричал SOS

Мама, меня бьют: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и убегал от &quot;копов&quot; (фото)Скриншот комментариев

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