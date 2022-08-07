Мама Лизы из Винницы о гибели 4-летней дочери: "Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков"

Женщина признается, что не может поверить в ужасную действительность и смириться с утратой ребенка, которая стала одной из жертв российского обстрела.

"Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии... Мне кажется, что Лиза ждет меня дома... Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю... И не хочу жить в новой ужасной реальности", - пишет винничанка.

Пани Ирина верит, что на небе обязательно встретиться с доченькой.

"Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало… Мы обязательно встретимся с тобой. Мое сердце навеки с тобой, моя душа плачет", - говорит она.

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Ирина Дмитриева со своей дочкой Лизой (фото: instagram/l.i.z.i.love)

Мама Лизоньки подчеркивает, что российским оккупантам, совершившим это очередное военное преступление - нет прощения.

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"Проклятые изверги рашисты убили тебя, и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам!!!" - говорится в публикации.

Также пани Ирина благодарит всех за большую поддержку, которую ей оказали родные и близкие, друзья, знакомые и незнакомые люди.

Маленькая девочка Лиза из Винницы (фото: instagram/l.i.z.i.love)

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"Вы очень многое сделали для нас с Лизуней, поддержали. Спасибо всему миру. Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный долгий сон", - пишет она.

Ирина Дмитриева опубликовала щемящий пост и высказалась о трагедии, гибели маленькой дочери Лизой в результате российской атаки по Виннице