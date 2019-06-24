Мама "дэнсит" без трусов? Седокову разнесли за вульгарный клип

23 июня состоялась премьера клипа Анны Седоковой к песне "ЯЖЕМАТЬ". Артистка опубликовала часть ролика у себя на странице в Instagram. Большинство негативных комментариев команда артистки удалила, но нам все же удалось узнать, что на самом деле поклонники думают о новом клипе украинской певицы. Свое мнение они оставили под ее публикацией.

Сама Анна Седокова написала, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.

"#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой - не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с еще большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера. Спасибо крутейший и любимейший Алан Бадоев за то, что прочувствовал нашу волну и показал, как #мамапродолжаетдэнсить", - написала артистка под видео.

Седокова попала в скандал из-за обнаженного клипа – все подробности (скриншот: instagram.com/annasedokova)

Седокова попала в скандал из-за обнаженного клипа – все подробности (видео: youtube.com)

В сети негативно отнеслись к увиденному. Большинство смутило именно то, что певица вышла без нижнего белья и практически во всей красе показала свое тело:

Пьющая и гулящая мать - горе в семье.

Дети не должны знать, как мама дэнсит. Сынишка увидит всю подноготную, когда подрастет, голое-полуголое тело на фоне детских колясок - не перебор?

Скромность украшает. Что-то совсем все грустно.

А я как раз про нее думала, что ей осталось одно место показать, она таки его и почти показала. Цензура телевиденья не дала до конца раскрыться! Жесть!

Сорри, но отписываюсь от вас... Это думал не Анна в клипе, думал прикол выставили...

Сильно) Но в моментах все-таки перебор, ИМХО)

Песня - бессмысленное дерьмо и клип тоже такой себе.

Клип какой-то пошлый, с коляской и с голой жопой - это прямо дно какое-то, ш.. б.. напоминает, и с мужиками двумя в машине - это трэш) Вот это точно у таких #яжмать крышу рвет))

Написала вопрос о посыле видео, для чего обнажен низ у Анны, так удалили коммент. Только хвалебные комменты должны тут быть значит? Вопросов быть не может? Нормас вообще.

Такая чушь и песня, и клип. Зачем я это смотрела?

Седокова попала в скандал из-за обнаженного клипа – все подробности (скриншоты: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что ранее Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике.

Ранее мы писали, что Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини.

До этого Анна Седокова дала советы девушкам.