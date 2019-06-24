Мама "дэнсит" без трусов? Седокову разнесли за вульгарный клип

Анна Седокова оскандалилась из-за вульгарного клипа
23 июня состоялась премьера клипа Анны Седоковой к песне "ЯЖЕМАТЬ". Артистка опубликовала часть ролика у себя на странице в Instagram. Большинство негативных комментариев команда артистки удалила, но нам все же удалось узнать, что на самом деле поклонники думают о новом клипе украинской певицы. Свое мнение они оставили под ее публикацией.
Сама Анна Седокова написала, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.
"#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой - не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с еще большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера. Спасибо крутейший и любимейший Алан Бадоев за то, что прочувствовал нашу волну и показал, как #мамапродолжаетдэнсить", - написала артистка под видео.
Седокова попала в скандал из-за обнаженного клипа – все подробности (скриншот: instagram.com/annasedokova)
Седокова попала в скандал из-за обнаженного клипа – все подробности (видео: youtube.com)
В сети негативно отнеслись к увиденному. Большинство смутило именно то, что певица вышла без нижнего белья и практически во всей красе показала свое тело:
Седокова попала в скандал из-за обнаженного клипа – все подробности (скриншоты: instagram.com/annasedokova)
Напомним, что ранее Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике.
Ранее мы писали, что Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини.
До этого Анна Седокова дала советы девушкам.