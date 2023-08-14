Дітям взагалі не варто це їсти. Названий продукт, який значно підвищує ризик онкології

Шкода ковбасних виробів

Збільшення ризику онкології

За словами дієтолога, сучасні ковбасні вироби являють собою складний хімічний продукт. Дуже часто в складі можна побачити соєві боби, стабілізатори, нітрит натрію та підсилювачі смаку. Насправді через такі компоненти відбуваються канцерогенні реакції в організмі, які провокують утворення злоякісних пухлин.

Вживаючи на постійній основі ковбасні вироби ризик виникнення онкології підвищується на 38%. До того ж збільшується ризик ожиріння, діабету, атеросклерозу та ішемічної хвороби. Річ у тім, що ковбаси та сосиски - це продукти глибокої та агресивної переробки.

В складі не лише м'ясо

Виробники ковбас часто переробляють 98% туші худоби, тому з величезною ймовірністю в продукті можуть бути хрящі, жили та інші різні "приємності".

Малюкам це їсти не можна

Ковбасні вироби заборонені дітям до чотирьох років. Дієтолог наголошує, що потрібно коригувати раціон, прививати дітям корисні звички, які позитивно вплинуть на здоров'я надалі.

Скільки треба вживати ковбасу

ВООЗ офіційно визнала ковбаси шкідливими для здоров'я і рекомендує обмежити споживання до 50 г на добу.

Чим замінити сосиски чи ковбасу

М'ясо

Дієтолог радить замінити ковбасні вироби на м'ясо. Вибирайте те, що вам до смаку - курка, індичка, кріль, телятина чи свинина.

Субпродукти

Досить дешеві, але дуже корисні - печінка, серце, язик та шлуночки.