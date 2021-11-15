Малыши продали игрушку, чтобы уехать от отчима-тирана: история беглецов из Донецкой области

В полицию около часу ночи 15 ноября поступил звонок из одного из местных сел с сообщением о том, что пропали двое детей – 11-летний мальчик и 9-летняя девочка. Дети исчезли еще днем, но родственники обратились в полицию после самостоятельных поисков только к ночи.

Мобильных телефонов у детей не было и по сообщению матери, с собой они взяли только игрушку.

Оказалось, что ее они продали в соседнем селе, чтобы купить билет в село Пригородское.

"Были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошены родители, проработаны связи семьи и все, кто мог видеть детей за последние часы. Полицейские установили, буквально каждый шаг детей. Так, вечером их видели вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там брат с сестрой продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет в село Пригородское в Мангушском районе, где раньше жили", - рассказали в полиции.

Выяснилось, что дети добрались до поселка и всю ночь провели в заброшенном доме – без отопления и с поврежденными стенами.

А утром их заметила старшая сестра, о которой мать забыла даже рассказать во время опроса.

Молодая женщина забрала малышей к себе домой и там их уже и обнаружила полиция.

На мать был составлен административный протокол по с. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

А вот на отчима открыли дело по статье о домашнем насилии.

Сейчас с семьей проводят профилактические беседы и их взяли на контроль социальных служб.

Дети временно будут проживать у старшей сестры, а потом будет решаться вопрос о возвращении их родителям.