Маловідомий препарат, який може запобігти серцевому нападу

Який препарат може попередити серцеві хвороби

Один такий "маловідомий" у контексті кардіології препарат привертає все більше уваги своїм потенціалом запобігати серцевим нападам.

Йдеться про Колхіцин - ліки, які вже понад століття використовуються переважно для лікування нападів подагри, запального захворювання суглобів. Саме через своє традиційне призначення Колхіцин рідко асоціювався з лікуванням або профілактикою серцевих захворювань у широких колах. Однак, останні дослідження виявили його несподівану, але дуже важливу властивість: потужну протизапальну дію.

Як працює препарат?

Довгий час вважалося, що серцеві напади та інсульти спричинені виключно високим холестерином, який призводить до утворення холестеринових бляшок (атеросклерозу) у судинах. Проте, зараз лікарі та вчені добре знають, що хронічне запалення відіграє критичну роль у всіх стадіях розвитку атеросклерозу – від утворення перших смужок до дестабілізації та розриву бляшок, що призводить до утворення тромбу і, як наслідок, до серцевого нападу або інсульту.

Саме тут на сцену виходить Колхіцин. Його сильна протизапальна дія допомагає зменшити запальний процес у стінках артерій. Це потенційно може призвести до стабілізації існуючих атеросклеротичних бляшок, зменшення ймовірності їх розриву та зниження ризику утворення небезпечних тромбів.

Результати досліджень

Кілька великих міжнародних клінічних досліджень, таких як LoDoCo та особливо масштабне дослідження ColCOT, підтвердили гіпотезу про користь Колхіцину. Наприклад, результати дослідження ColCOT, опубліковані в одному з найавторитетніших медичних журналів The New England Journal of Medicine, показали, що прийом низьких доз Колхіцину у пацієнтів, які вже перенесли нещодавній серцевий напад, значно знизив ризик повторних серцево-судинних подій (включаючи інфаркт міокарда та інсульт) на 31% порівняно з плацебо. Подібні результати були отримані й в інших дослідженнях у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця.

Чому ж він досі "маловідомий" як кардіопрепарат?

Незважаючи на такі обнадійливі дані, Колхіцин не став препаратом першої лінії для масової профілактики серцевих нападів і не замінює стандартну терапію. Є кілька причин:

Це додаткова терапія

Колхіцин розглядається як додаток до вже існуючого лікування (статини, аспірин, ліки від тиску), а не його заміна. Він може бути корисним для певних груп пацієнтів, у яких ризик залишається високим, незважаючи на прийом стандартних препаратів, або є ознаки підвищеного запалення.

Побічні ефекти

Як і будь-які ліки, Колхіцин має побічні ефекти, найпоширенішими з яких є розлади шлунково-кишкового тракту (діарея, нудота, біль у животі).

Необхідність відбору пацієнтів

Препарат не підходить всім без винятку. Рішення про його призначення має базуватися на ретельній оцінці індивідуального ризику пацієнта, наявності супутніх захворювань та потенційних взаємодій з іншими ліками.

Важливо розуміти, що жоден препарат, включаючи Колхіцин, не є "чарівною пігулкою" і не може замінити основні принципи профілактики серцевих захворювань: відмову від куріння, регулярні фізичні навантаження, здорове харчування, контроль артеріального тиску, рівня холестерину та цукру в крові, а також підтримку здорової ваги.

Самолікування Колхіцином для профілактики серцевих захворювань є небезпечним і категорично заборонено. Це рецептурний препарат, і рішення про його призначення, дозування та тривалість прийому може приймати лише лікар-кардіолог після всебічного обстеження пацієнта.